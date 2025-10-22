Alianza Lima obtuvo 7 puntos y pasó a Universitario en la tabla del Torneo Clausura

¡Atención! Alianza Limaobtuvo 7 puntos sumamente importantes que le permitieron subir hasta el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025, superando incluso a Universitario de Deportes y mandándolo a la segunda casilla. De esta forma, los hinchas blanquiazules se mostraron sumamente contentos y anhelan salir campeones del segundo certamen de la temporada para así forzar los playoffs por el título nacional.

Resulta que los íntimos marchan líderes nacionales y tienen como principal objetivo clasificar a los cuartos de final. Por ello, tras empatar 1-1 con la 'U', se mantiene en el primer puesto del Grupo B del Torneo Juvenil Sub-18, siendo serio candidato a llevarse el campeonato y así jugar la definición ante Sporting Cristal, que se hizo con el Torneo Apertura tras golear a los cremas 7-1 en la gran final.

De momento, Alianza Lima acumula dos victorias y un empate en lo que va del Torneo Clausura, por lo que es líder de su zona con 7 puntos, por encima de Universitario de Deportes que marcha segundo con 5 unidades. Asimismo, es importante precisar que los dos primeros puestos de cada grupo clasifican directamente a los cuartos de final.

Alianza Lima y Universitario igualaron 1-1 en el clásico Sub-18.

Por otra parte, en el Grupo A Sporting Cristal se ubica líder con 9 puntos y segundo, con 6, está Juan Pablo II. Mientras que en el Grupo C el cuadro que se ubica primero es Melgar con 9 unidades y segundo, con 5, se ubica Deportivo Garcilaso. Estos cuadro elencos mencionados están clasificando directamente a los cuartos de final, mientras que los dos mejores terceros también acceden a esta fase.

¿Qué gana el campeón del Torneo Juvenil Sub-18?

El club campeón del Torneo Juvenil Sub-18 obtiene un cupo a la Copa Libertadores Sub-20 del 2026, siendo el único representante peruano en el certamen Conmebol. De igual manera, también consigue la clasificación a la Liga 3 siempre y cuando su reserva no se encuentre compitiendo ahí, por lo que esto aplicaría a Sporting Cristal y no a Alianza Lima o Universitario, que han jugado la Tercera División este 2026.