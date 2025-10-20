Insólito: Pablo Ceppelini fue expulsado segundos después de ser cambiado por Sergio Peña

Alianza Lima dio el golpe en condición de visitante y venció 2-1 a Sport Huancayo, resultado que le permite seguir firme en la lucha por quedar entre los cuatro mejores del acumulado de la Liga 1 2025. A pesar del triunfo, el cuadro blanquiazul fue protagonista de un hecho insólito ya que Pablo Ceppelini fue expulsado de la cancha solo segundos después de haber sido cambiado.

Cuando el reloj marcaba el minuto 72, los 'Íntimos' ganaron un tiro de esquina. En ese momento, el DT Néstor Gorosito decidió retirar del campo al volante uruguayo para que Sergio Peña tome su lugar. Sin embargo, Ceppelini se demoró mucho en salir y después de ello, tuvo una acalorada discusión con el juez de línea de occidente.

El juego transcurrió con normalidad hasta que el VAR llamó al árbitro Edwin Ordóñez, quien paró el juego para revisar lo ocurrido, pues el primer asistente reclamó que el futbolista de 34 años se dirigió a él con palabras de grueso calibre. Ello originó que el juez principal termine sacándole la tarjeta roja al charrúa.

Video: L1 MAX

Alianza Lima no quedó con un hombre menos pese a la expulsión de Ceppelini

A pesar de todo lo ocurrido, el conjunto aliancista no se quedó con un hombre menos en la cancha del Estadio Huancayo. ¿La razón? Porque la expulsión sucedió minutos después de lo ocurrido y con el mediocampista ofensivo fuera del partido, cosa que le permitió a Peña jugar con normalidad.

¿Cuántas fechas puede recibir de sanción Pablo Ceppelini?

En el reglamento oficial de la Liga 1, se dice esto en su artículo 187: "Ningún dirigente, árbitro, miembro del comando técnico, futbolista o personal administrativo del sistema futbolístico, podrá hacer comentarios agraviantes, denigrantes u otros que ofendan el honor o la moral de las personas y los organismos que integren el sistema federativo. La Comisión Disciplinaria de la FPF será informada de estas incidencias y resolverá en uso pleno de sus atribuciones y prerrogativas".

Bajo esa normativa, y de acuerdo a lo que se mencione en el informe de Edwin Ordóñez, Pablo Ceppelini puede recibir una sanción drástica por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF, la cual sería de hasta cuatro fechas, debido a que agredió verbalmente con duros calificativos a un integrante de la terna arbitral.