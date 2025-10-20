Gol de Paolo Guerrero en el Alianza Lima vs Sport Huancayo. | Foto: L1 MAX

Paolo Guerrero aprovechó el rebote y anotó el 1-0 de Alianza Lima ante Sport Huancayo

Alianza Lima anotó el primero ante Sport Huancayo a los 23', cuando a Paolo Guerrero le quedó un rebote del palo y con un remate en el área mandar el balón a las redes.