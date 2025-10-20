- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sport Huancayo vs Alianza Lima
- Universitario vs Ayacucho
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Paolo Guerrero aprovechó el rebote y anotó el 1-0 de Alianza Lima ante Sport Huancayo
Alianza Lima anotó el primero ante Sport Huancayo a los 23', cuando a Paolo Guerrero le quedó un rebote del palo y con un remate en el área mandar el balón a las redes.
¡Goleada! José Rivera marcó golazo para decretar el 3-0 de Universitario en el Monumental
¡Volvió al gol! Diego Churín anotó el 2-0 de Universitario sobre Juan Pablo II
¡Lo dejaron patear! Jairo Concha anotó golazo para el 1-0 de Universitario sobre Juan Pablo II
Yorleys Mena sorprendió a Alianza Lima y anotó el 2-1 a favor de Alianza UDH - VIDEO
¡Silenció Huánuco! Eryc Castillo y la magnífica definición para el 1-1 de Alianza Lima - VIDEO
¡Batacazo! Joffré Escobar dejó en el suelo a Garcés y anotó el 1-0 contra Alianza Lima - VIDEO
¡Lo sufre todo Matute! Bandiera anotó el 1-0 de Grau sobre Alianza en 12 minutos - VIDEO
¡Apareció el 'Tunche'! Universitario aumentó 2-0 sobre Alianza Atlético y estalla el Mansiche
Te puede interesar