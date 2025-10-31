¿Palmeiras o Flamengo? Se confirmó que un finalista de la Libertadores entrenará en Matute

Palmeiras y Flamengo disputarán la final de la Copa Libertadores 2025 que se jugará el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Universitario, esto a pesar de los rumores que llegaron desde Brasil sobre un cambio de sede, que de momento está descartado.

Es que la Conmebol ya tiene definida la logística en la capital peruana, como los hoteles de concentración de las delegaciones y los lugares de entrenamiento de ambos equipos. Estos dos puntos ya están definidios.

De acuerdo a la información de ESPN Brasil, Palmeiras entrenará en el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, y se hospederá en el Hyatt Centric Lima de San Isidro.

Asimismo, Flamengo practicará en el predio de la Federación Peruana de Fútbol en Videna y tendrá como centro de concentración el lujoso hotel Hilton, que se ubica en Miraflores.

River Plate entrenó en Matute en 2019

Recordemos que previo a la final de la Copa Libertadores 2019, River Plate fue el equipo que entrenó en el recinto victoriano, mientras que Flamengo hizo lo propio en Videna.