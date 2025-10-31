0
Alianza Lima vs Melgar por la Liga 1 2025

¿Palmeiras o Flamengo? Se confirmó que un finalista de la Libertadores entrenará en Matute

Tras ratificarse a Lima como sede de la final de la Copa Libertadores, Conmebol ya definió todo lo relacionado a la logística para Palmeiras y Flamengo.

Wilfredo Inostroza
Palmeiras y Flamengo juegan la gran final de la Copa Libertadores 2025
Palmeiras y Flamengo juegan la gran final de la Copa Libertadores 2025 | Composición: Líbero
Palmeiras y Flamengo disputarán la final de la Copa Libertadores 2025 que se jugará el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Universitario, esto a pesar de los rumores que llegaron desde Brasil sobre un cambio de sede, que de momento está descartado.

Palmeiras y Flamengo son los finalistas de la Copa Libertadores 2025, que se disputará en Lima.

PUEDES VER: Palmeiras vs Flamengo: fecha, hora, entradas y canal confirmado de la final de Copa Libertadores

Es que la Conmebol ya tiene definida la logística en la capital peruana, como los hoteles de concentración de las delegaciones y los lugares de entrenamiento de ambos equipos. Estos dos puntos ya están definidios.

De acuerdo a la información de ESPN Brasil, Palmeiras entrenará en el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, y se hospederá en el Hyatt Centric Lima de San Isidro.

Asimismo, Flamengo practicará en el predio de la Federación Peruana de Fútbol en Videna y tendrá como centro de concentración el lujoso hotel Hilton, que se ubica en Miraflores.

River Plate entrenando en Matute el 2019.

River Plate entrenando en Matute el 2019.

River Plate entrenó en Matute en 2019

Recordemos que previo a la final de la Copa Libertadores 2019, River Plate fue el equipo que entrenó en el recinto victoriano, mientras que Flamengo hizo lo propio en Videna.

Wilfredo Inostroza
Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

