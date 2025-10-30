Con el tricampeonato en el bolsillo, ahora el objetivo de Universitario es llegar lo más lejos en la Copa Libertadores y conquistar el tetracampeonato. Por ello, la directiva trabaja para mantener la base de su plantel y reforzar con destacados jugadores.

Álex Valera es la gran figura de Universitario y su representante confirmó que Ceará es una de las opciones que maneja para dar el salto al exterior. Sin embargo, Gustavo Peralta informó en L1 MAX que la 'U' quiere seguir contando con su delantero.

"Valera tiene contrato hasta fines del 2026, Universitario le hará una propuesta para extender el contrato hasta 2028", contó el comunicador en L1 MAX.

Álex Valera tiene contrato con Universitario

Álex Valera quiere hacer historia en Universitario

Gustavo Peralta dio su percepción sobre el caso de Álex Valera en Universitario. El comunicador indicó que para él, el atacante de la selección peruana firmará la ampliación de su contrato con los cremas porque su deseo es hace historia, además de ganar el tetracampeonato.

"Yo lo que creo es que Valera va a extender su vínculo con la 'U'. Él ha dicho a su entorno que quiere seguir haciendo historia con Universitario, marcar más de 100 goles. 'Quiero un tetracampeonato', eso le ha dicho Álex a una persona muy importante que se lo ha trasladado a la administración crema", contó Peralta.

Representante de Álex Valera habló sobre el futuro del delantero

Ricardo Morales, representante de Álex Valera, indicó que la mentalidad del atacante es continuar en el cuadro crema, realizar una gran Copa Libertadores y lograr un nuevo título con la 'U'.

"Alex lo que hoy quiere es quedarse en Universitario de Deportes para pelear el tetracampeonato. Tiene contrato hasta el otro año y estamos enfocados en todo el tema de la 'U'", expresó Morales.