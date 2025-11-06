Partidos de la Liga 1 2025: Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura

Entramos a la recta final del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 y aún faltan por definir a los equipos que perderán la categoría y los cupos al torneo internacional. Además, Sporting Cristal y Cusco FC necesitan ganar pensando en su participación en los playoffs por Perú 2. Revisa la programación completa de la Fecha 18 del campeonato.

Partidos de Liga 1 Perú: Programación fecha 18 del Torneo Clausura

Viernes 7 de noviembre

1:00 p.m. | Cusco FC vs. Sport Boys | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | Canal: L1 MAX

3:15 p.m. | Sporting Cristal vs. Cienciano | Estadio Alberto Gallardo | Canal: L1 MAX

9:00 p.m. | Universitario vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental | Canal: GOLPERU

Sábado 8 de noviembre

1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos | Estadio Las Américas | Canal: L1 MAX

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Atlético Grau | Complejo Deportivo Juan Pablo II | Canal: L1 MAX

Domingo 9 de noviembre

1:00 p.m. | UTC vs. Sport Huancayo | Estadio Germán Contreras | Canal: L1 MAX

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Alianza UDH | Estadio Campeones del 36 | Canal: L1 MAX

Lunes 10 de noviembre

3:00 p.m. | ADT vs. Los Chankas | Estadio Unión Tarma | Canal L1 MAX

Descansan: Alianza Lima y Melgar

¿Cuándo se juegan los Playoffs de la Liga 1 2025?

Alianza Lima y Cusco FC aseguraron su lugar en los Playoffs, para conocer al Perú 2, Sporting Cristal está a un paso de poner su nombre en dicha instancia y disputar su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El partido entre tercero y cuarto del acumulado de la Liga se realizará el 2 de diciembre (ida) y 6 de ese mes (vuelta). Mientras la final se jugarán el 10 y 14 de diciembre.