Partidos de la Liga 1 2025: Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura

La programación de la fecha 18 del Torneo Clausura 2025. Universitario celebrará su tricampeonato, se definen los cupos a la Sudamericana y los equipos que descenderán.

Jesús Yupanqui
Entramos a la recta final del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 y aún faltan por definir a los equipos que perderán la categoría y los cupos al torneo internacional. Además, Sporting Cristal y Cusco FC necesitan ganar pensando en su participación en los playoffs por Perú 2. Revisa la programación completa de la Fecha 18 del campeonato.

Se confirmaron las fechas para los playoffs por el subcampeonato de la Liga 1 2025.

PUEDES VER: ¡Atención Alianza, Cusco y Cristal! Se confirmaron las fechas para los playoffs de la Liga 1

Partidos de Liga 1 Perú: Programación fecha 18 del Torneo Clausura

Viernes 7 de noviembre

  • 1:00 p.m. | Cusco FC vs. Sport Boys | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | Canal: L1 MAX
  • 3:15 p.m. | Sporting Cristal vs. Cienciano | Estadio Alberto Gallardo | Canal: L1 MAX
  • 9:00 p.m. | Universitario vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental | Canal: GOLPERU

Sábado 8 de noviembre

  • 1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos | Estadio Las Américas | Canal: L1 MAX
  • 3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Atlético Grau | Complejo Deportivo Juan Pablo II | Canal: L1 MAX

Domingo 9 de noviembre

  • 1:00 p.m. | UTC vs. Sport Huancayo | Estadio Germán Contreras | Canal: L1 MAX
  • 3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Alianza UDH | Estadio Campeones del 36 | Canal: L1 MAX

Lunes 10 de noviembre

  • 3:00 p.m. | ADT vs. Los Chankas | Estadio Unión Tarma | Canal L1 MAX

Descansan: Alianza Lima y Melgar

¿Cuándo se juegan los Playoffs de la Liga 1 2025?

Alianza Lima y Cusco FC aseguraron su lugar en los Playoffs, para conocer al Perú 2, Sporting Cristal está a un paso de poner su nombre en dicha instancia y disputar su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El partido entre tercero y cuarto del acumulado de la Liga se realizará el 2 de diciembre (ida) y 6 de ese mes (vuelta). Mientras la final se jugarán el 10 y 14 de diciembre.

No olvides revisar tu agenda deportiva

