Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO por L1 MAX: pronóstico, a qué hora juega y alineaciones

Momento de ver un partido lleno de emociones entre Sporting Cristal vs Cienciano por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos combinados tienen una cita este viernes 7 de noviembre a partir de las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT). La transmisión en exclusiva de estos 90 minutos será por la señal en vivo de L1 MAX.

El equipo liderado por Paulo Autuori tiene un objetivo en lo que resta de la temporada: ser Perú 2. En vista a que solo podrá quedar como máximo en la cuarta casilla, los celestes tienen claro que solo les basta un punto para asegurar esa casilla y, adicionalmente, clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Los 'rimenses' no están nada gustosos de ver cómo termina el equipo al cierre del 2025. Sin embargo, saben que una clasificación directa a fase de grupos de Libertadores será clave para seguir compitiendo en el más alto nivel, así como un fuerte ingreso económico por la taquilla que representa afrontar tres cotejos internacionales.

Es por ello, que los 'bajopontinos' no escatimarán en esfuerzos en su afán de quedarse con los tres puntos en casa, sabiendo que puede ser su último cotejo del año en el Estadio Alberto Gallardo. Un momento especial para el conjunto 'cervecero' que querrá darle una alegría a los fieles hinchas que se hagan presente en dicho encuentro.

Por el lado de los cusqueños, necesitan de los tres puntos a como de lugar para ir asegurando su presencia a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Actualmente, el 'Papá' es octavo en el Acumulado y un ligero tropiezo podría complicar sus esperanzas de quedarse sin participación a un certamen continental.

Sporting Cristal anuncia su partido ante Cienciano.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cienciano?

El partido entre Sporting Cristal vs Cienciano se juega este viernes 7 de noviembre en el Estadio Alberto Gallardo. El conjunto celeste necesita de un punto para asegurar presencia en Copa Libertadores, mientras que los cusqueños buscarán los tres puntos para sostenerse entre los 8 primeros del Acumulado.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano?

Este cotejo de Liga 1 entre celestes y cusqueños inicia a partir de las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14:15 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:15 horas

Venezuela, Bolivia: 16:15 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 17:15 horas

España: 21:15 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano?

Este partido de la Liga 1 entre Sporting Cristal vs Cienciano se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de Claro, DirecTV y Win. Asimismo, tienes la opción vía streaming ONLINE GRATIS mediante DGO.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Cienciano

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Jesús Pretell, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Maxloren Castro, Santiago González e Irven Ávila.

Cienciano: Bolado, Valoyes, Amondarain, Galeano, Neira, Torrejón, Arias, González, Beto Da Silva, Alejandro Hohberg y Garcés.

Sporting Cristal vs Cienciano: pronóstico, cuotas y apuestas

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Cienciano en esta jornada del Torneo Clausura 2025. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

EQUIPOS SPORTING CRISTAL EMPATE CIENCIANO Betsson 1.49 4.35 5.75 Betano 1.53 4.25 5.80 Bet365 1.53 3.90 5.75 1XBet 1.50 4.20 5.94 Doradobet 1.50 4.33 6.00

Sporting Cristal será cuarto en el Acumulado 2025

Con la victoria de Alianza Lima, Sporting Cristal solo podrá optar, como máximo, al cuarto lugar del Acumulado. Dicha ubicación le permitirá jugar los Playoffs de la Liga 1 2025 y así aspirar a ser "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El equipo celeste aún tiene dos partidos por delante como Cienciano y Atlético Grau.