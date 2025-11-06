- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Bolivia vs Italia
- Argentina vs Túnez
- Lista de convocados de Perú
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Cienciano y dónde ver EN VIVO partido por la Liga 1?
Partido entre Sporting Cristal y Cienciano será decisivo para saber quiénes son los equipos que se mantiene en los primeros lugares de la tabla. Conoce todos los detalles.
El partido entre Sporting Cristal vs Cienciano por la Liga 1 se estará jugando en el Estadio Alberto Gallardo. Los celestes buscarán conseguir una victoria en casa luego de perder ante Los Chankas como locales. Revisa a qué hora empieza el partido, canales para ver en vivo y más.
PUEDES VER: Cristal puede dar el golpe con el fichaje de uruguayo de casi medio millón para 2026: "Contactos"
Sporting Cristal vs. Cienciano se volverán a enfrentar, pero esta vez por la jornada 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Los 'rimenses' se encuentran en la cuarta posición y por cusqueños quieren mantener viva la esperanza de clasificar a la Copa Sudamericana.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano?
Partido entre Sporting Cristal vs Cienciano se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO desde las 3:15 p.m. en Perú. A continuación, los horarios para que lo sigas desde diferentes partes del mundo.
- Colombia, Ecuador y Perú: 3:15 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 4:15 p.m.
- Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: 5:15 p.m.
Canales y dónde ver partido entre Sporting Cristal vs Cienciano
El encuentro entre Sporting Cristal ante Cienciano se podrá seguir en vivo a través de la señal de L1 Max (antes Liga 1 MAX), también se puede ver el partido en las plataformas de L1 MAX, Fanatiz, DGO y Zapping.
Últimos partidos de Sporting Cristal como local
- Sporting Cristal (0) - Los Chankas (1)
- Sporting Cristal (0) - Universitario (1)
- Sporting Cristal (3) - Ayacucho (0)
- Sporting Cristal (0) - Alianza Atlético (0)
- Sporting Cristal (2) - UTC (2)
Últimos partidos de Cienciano como visitante
- Alianza Atlético (0) - Cienciano (1)
- UTC (0) - Cienciano (2)
- Melgar (2) - Cienciano (0)
- Sport Huancayo (5) - Cienciano (2)
- Alianza Huánuco (0) - Cienciano (3)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50