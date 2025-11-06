¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Cienciano y dónde ver EN VIVO partido por la Liga 1?

El partido entre Sporting Cristal vs Cienciano por la Liga 1 se estará jugando en el Estadio Alberto Gallardo. Los celestes buscarán conseguir una victoria en casa luego de perder ante Los Chankas como locales. Revisa a qué hora empieza el partido, canales para ver en vivo y más.

Sporting Cristal vs. Cienciano se volverán a enfrentar, pero esta vez por la jornada 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Los 'rimenses' se encuentran en la cuarta posición y por cusqueños quieren mantener viva la esperanza de clasificar a la Copa Sudamericana.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano?

Partido entre Sporting Cristal vs Cienciano se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO desde las 3:15 p.m. en Perú. A continuación, los horarios para que lo sigas desde diferentes partes del mundo.

Colombia, Ecuador y Perú: 3:15 p.m.

Bolivia y Venezuela: 4:15 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: 5:15 p.m.

Canales y dónde ver partido entre Sporting Cristal vs Cienciano

El encuentro entre Sporting Cristal ante Cienciano se podrá seguir en vivo a través de la señal de L1 Max (antes Liga 1 MAX), también se puede ver el partido en las plataformas de L1 MAX, Fanatiz, DGO y Zapping.

Últimos partidos de Sporting Cristal como local

Sporting Cristal (0) - Los Chankas (1)

Sporting Cristal (0) - Universitario (1)

Sporting Cristal (3) - Ayacucho (0)

Sporting Cristal (0) - Alianza Atlético (0)

Sporting Cristal (2) - UTC (2)

Últimos partidos de Cienciano como visitante