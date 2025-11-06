0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1
URGENTE
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Cienciano y dónde ver EN VIVO partido por la Liga 1?

Partido entre Sporting Cristal y Cienciano será decisivo para saber quiénes son los equipos que se mantiene en los primeros lugares de la tabla. Conoce todos los detalles.

Jasmin Huaman
Sporting Cirstal recibirá a Cienciano por el Torneo Clausura en el Gallardo.
Sporting Cirstal recibirá a Cienciano por el Torneo Clausura en el Gallardo. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

El partido entre Sporting Cristal vs Cienciano por la Liga 1 se estará jugando en el Estadio Alberto Gallardo. Los celestes buscarán conseguir una victoria en casa luego de perder ante Los Chankas como locales. Revisa a qué hora empieza el partido, canales para ver en vivo y más.

Jugador uruguayo en la mira de Sporting Cristal para la temporada 2026

PUEDES VER: Cristal puede dar el golpe con el fichaje de uruguayo de casi medio millón para 2026: "Contactos"

Sporting Cristal vs. Cienciano se volverán a enfrentar, pero esta vez por la jornada 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Los 'rimenses' se encuentran en la cuarta posición y por cusqueños quieren mantener viva la esperanza de clasificar a la Copa Sudamericana.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano?

Partido entre Sporting Cristal vs Cienciano se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO desde las 3:15 p.m. en Perú. A continuación, los horarios para que lo sigas desde diferentes partes del mundo.

  • Colombia, Ecuador y Perú: 3:15 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 4:15 p.m.
  • Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: 5:15 p.m.

Canales y dónde ver partido entre Sporting Cristal vs Cienciano

El encuentro entre Sporting Cristal ante Cienciano se podrá seguir en vivo a través de la señal de L1 Max (antes Liga 1 MAX), también se puede ver el partido en las plataformas de L1 MAX, Fanatiz, DGO y Zapping.

Últimos partidos de Sporting Cristal como local

  • Sporting Cristal (0) - Los Chankas (1)
  • Sporting Cristal (0) - Universitario (1)
  • Sporting Cristal (3) - Ayacucho (0)
  • Sporting Cristal (0) - Alianza Atlético (0)
  • Sporting Cristal (2) - UTC (2)

Últimos partidos de Cienciano como visitante

  • Alianza Atlético (0) - Cienciano (1)
  • UTC (0) - Cienciano (2)
  • Melgar (2) - Cienciano (0)
  • Sport Huancayo (5) - Cienciano (2)
  • Alianza Huánuco (0) - Cienciano (3)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. ¿Rechazó? Fabio Gruber deja imponente mensaje tras ser convocado a la selección peruana - FOTO

  2. Lista de convocados de Barreto para partidos amistosos de Perú contra Chile y Rusia

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano