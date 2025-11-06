Cusco FC vs. Sport Boys EN VIVO: hora y dónde ver partido por Torneo Clausura 2025

La penúltima fecha del Torneo Clausura 2025 se abre en la ciudad imperial, donde Cusco FC vs. Sport Boys serán los protagonistas de un partido que sacará chispas este viernes 7 de noviembre desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, a partir de las 13:00 horas de Perú, con transmisión EN VIVO vía L1 MAX. Entérate de todo lo relacionado al cotejo.

¿A qué hora juega Cusco FC vs. Sport Boys?

El encuentro que enfrentará a los 'Guerreros Dorados' con la 'Misilera' por la jornada 18 del Clausura está pactado para dar inicio a partir de las 13:00 horas de Perú. A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 12:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 13:00 horas

Bolivia, Venezuela: 14:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 14:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:00 horas

¿Dónde ver Cusco FC vs. Sport Boys EN VIVO?

Si no quieres perderte ninguna incidencia del compromiso entre Cusco FC vs. Sport Boys por la Liga 1, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO y EN EXCLUSIVA a través de las pantallas de L1 MAX, así como vía streaming por la aplicación L1 Max Móvil. Conoce en qué cable operadores puedes seguir la contienda.

DIRECTV: canales 604 y 1604 HD

Best Cable: canal 12

Claro TV: canales 10 y 528 HD

Cusco FC vs. Sport Boys: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sin lugar a dudas, Cusco FC es ampliamente favorito para quedarse con los tres puntos en condición de local ante Sport Boys porque está en un mejor momento futbolístico y cuenta con un mejor plantel, así como el factor altura. Revisa cuáles son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Cusco FC Empate Sport Boys Betsson 1.25 5.70 10.00 Bet365 1.26 5.50 9.00 Betano 1.30 5.30 9.75 Te Apuesto 1.30 5.20 10.38 Apuesta Total 1.28 5.66 10.00 Meridianbet 1.29 4.97 8.95

Cusco FC vs. Sport Boys: posibles alineaciones

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela, Nicolás Silva, Carlo Diez, Iván Colman, Lucas Colitto; Juan Manuel Tévez. DT: Miguel Rondelli.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Oslimg Mora, Benjamín Villalta, Hansell Riojas, Cristian Carbajal; Leonel Solís, Hernán Da Campo, Carlos López, Jostin Alarcón, Luis Urruti; Luciano Nequecaur. DT: Juan Carlos Cabanillas.

Cusco FC: últimos resultados

Alianza Universidad 2-2 Cusco FC | fecha 17 Torneo Clausura 2025 Liga 1

Cusco FC 1-0 Atlético Grau | fecha 16 Torneo Clausura 2025 Liga 1

Cienciano 1-2 Cusco FC | fecha 15 Torneo Clausura 2025 Liga 1

Cusco FC 1-1 Comerciantes Unidos | fecha 14 Torneo Clausura 2025 Liga 1

Los Chankas 2-1 Cusco FC | fecha 13 Torneo Clausura 2025 Liga 1

Sport Boys: últimos resultados

Sport Boys 2-2 UTC | fecha 17 Torneo Clausura 2025 Liga 1

Sport Boys 1-0 Melgar | fecha 15 Torneo Clausura 2025 Liga 1

Alianza Lima 3-1 Sport Boys | fecha 14 Torneo Clausura 2025 Liga 1

Sport Boys 2-1 Sport Huancayo | fecha 13 Torneo Clausura 2025 Liga 1

Alianza Universidad 2-3 Sport Boys | fecha 11 Torneo Clausura 2025 Liga 1

¿Cómo quedó el último Cusco FC vs. Sport Boys?

La última vez que ambos equipos se han visto las caras fue el pasado 6 de julio, cuando por la fecha 18 del Torneo Apertura 2025, Cusco FC se hizo fuerte de visita y venció 2-1 a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao con goles de Facundo Callejo (68') e Iván Colman (84'), ambos de penal. Hansell Riojas marcó el tanto de los 'Rosados' al comienzo del choque (7').

¿En qué estadio juega Cusco FC vs. Sport Boys?

El escenario donde Cusco FC recibirá a Sport Boys en el marco de la décimo octava jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, recinto deportivo ubicado en la ciudad del Cusco y que cuenta con una capacidad total para 42 mil 056 espectadores.