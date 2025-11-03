- Hoy:
¡El fantasma de la baja! Los 5 equipos de la Liga 1 que luchan por no descender en este 2025
Dos clubes se despedirán de la Liga 1 junto a Binacional y esta dos fechas serán de infarto en la lucha por evitar el descenso a Segunda División.
Si bien Universitario ya obtuvo el tricampeonato, todavía existen algunos puntos por definir en la Liga 1, como los clasificados a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, además de los cuadros que descenderán a la Segunda División. A falta de dos fechas, son cinco los equipos que aún están peligro latente de perder la categoría.
PUEDES VER: Jonathan Dos Santos, exfigura de Universitario, suena para firmar por campeón peruano: "Interesa"
Recordemos que este año se estableció que tres equipos se iban a la baja y uno de ellos ya es Binacional, que fue excluido del certamen por una disputa con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
El equipo que parece condenado, aunque las matemáticas aún le dan vida, es Alianza Universidad, que en su último encuentro igualó 2-2 ante Cusco FC y quedó a cinco puntos de la salvación, cuando restan seis puntos en disputa.
Alianza UDH es el equipo más comprometido con el descenso.
Si el torneo terminara hoy, el tercer equipo descendido sería Ayacucho FC, cuadro que está recuperando terreno en las últimas jornadas y en la venidera jornada jugará de local ante Comerciantes Unidos, rival directo en su lucha por la permanencia.
A propósito de las 'Águilas cutervinas', son los que más chances tienen de salvarse y obteniendo dos puntos en sus próximos dos encuentros, podrían confirmar su participación en la Liga 1 2026.
UTC ha repuntado con algunos resultados obtenidos en las últimas jornadas y ganando su próximo partido en casa, daría un paso importante para espantar al 'fantasma del descenso'.
Finalmente, Juan Pablo II es el último equipo comprometido, apenas un punto por encima de la zona roja tras su agónica derrota en Cusco y solo respira porque los otros equipos no sumaron de a tres.
Partidos que le restan a los que luchan por no descender en Liga 1 2025
Comerciantes Unidos
- vs. Ayacucho FC (V)
- vs. ADT (L)
UTC
- vs. Sport Huancayo (L)
- vs. Alianza Lima (V)
Juan Pablo II
- vs. Atlético Grau (L)
- vs. Alianza Universidad (V)
Ayacucho FC
- vs. Comerciantes Unidos (L)
- vs. Cienciano (V)
Alianza Universidad
- vs. Alianza Atlético (V)
- vs. Juan Pablo II (L)
