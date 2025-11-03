¡El fantasma de la baja! Los 5 equipos de la Liga 1 que luchan por no descender en este 2025

Si bien Universitario ya obtuvo el tricampeonato, todavía existen algunos puntos por definir en la Liga 1, como los clasificados a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, además de los cuadros que descenderán a la Segunda División. A falta de dos fechas, son cinco los equipos que aún están peligro latente de perder la categoría.

Recordemos que este año se estableció que tres equipos se iban a la baja y uno de ellos ya es Binacional, que fue excluido del certamen por una disputa con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El equipo que parece condenado, aunque las matemáticas aún le dan vida, es Alianza Universidad, que en su último encuentro igualó 2-2 ante Cusco FC y quedó a cinco puntos de la salvación, cuando restan seis puntos en disputa.

Alianza UDH es el equipo más comprometido con el descenso.

Si el torneo terminara hoy, el tercer equipo descendido sería Ayacucho FC, cuadro que está recuperando terreno en las últimas jornadas y en la venidera jornada jugará de local ante Comerciantes Unidos, rival directo en su lucha por la permanencia.

A propósito de las 'Águilas cutervinas', son los que más chances tienen de salvarse y obteniendo dos puntos en sus próximos dos encuentros, podrían confirmar su participación en la Liga 1 2026.

UTC ha repuntado con algunos resultados obtenidos en las últimas jornadas y ganando su próximo partido en casa, daría un paso importante para espantar al 'fantasma del descenso'.

Finalmente, Juan Pablo II es el último equipo comprometido, apenas un punto por encima de la zona roja tras su agónica derrota en Cusco y solo respira porque los otros equipos no sumaron de a tres.

Partidos que le restan a los que luchan por no descender en Liga 1 2025

Comerciantes Unidos

vs. Ayacucho FC (V)

vs. ADT (L)

UTC

vs. Sport Huancayo (L)

vs. Alianza Lima (V)

Juan Pablo II

vs. Atlético Grau (L)

vs. Alianza Universidad (V)

Ayacucho FC

vs. Comerciantes Unidos (L)

vs. Cienciano (V)

Alianza Universidad