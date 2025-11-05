- Hoy:
¿Dónde ver Universitario vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO y la premiación del tricampeonato?
Canales para ver el partido entre Universitario contra Deportivo Garcilaso que se realizará en el Monumental y será la premiación del tricampeonato.
Universitario recibirá a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, este viernes 7 de noviembre, por la fecha 18 del Torneo Clausura. Este partido marcará la premiación del tricampeonato que alcanzó el cuadro crema en Tarma.
¿Dónde ver Universitario vs. Garcilaso?
El partido entre Universitario y Garcilaso será transmitido EN VIVO por GOLPERU, canal que tiene los derechos televisivos del cuadro crema. Por streaming sigue el duelo vía Movistar Play.
¿Qué canal transmite el partido de Universitario vs. Garcilaso?
GOLPERU es un canal exclusivo de Movistar TV. Para sintonizar el partido entre Universitario y Deportivo Garcilaso debes poner el canal 14 (sin HD) y 174 (con HD).
En América Latina, el duelo entre cremas y cuzqueños será televisado por GOL TV y Fanatiz Internacional.
¿Cómo ver Universitario vs.Garcilaso en Estados Unidos?
En Estados Unidos el partido de la 'U' estará disponible en Fubo TV, GOLTV y Fanatiz USA. Los cremas van a disputar su último partido como local en el Torneo Clausura.
