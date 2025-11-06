¿Garcilaso le hará pasillo a Universitario por su tricampeonato? Lo último que se sabe

Universitario de Deportes celebrará junto a sus hinchas la obtención del tricampeonato de Liga 1 este viernes, cuando reciba a Deportivo Garcilaso en un Estadio Monumental completamente lleno por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2025. En las últimas horas, se especuló mucho sobre que el conjunto cusqueño le realizaría un pasillo a los cremas previo al partido, por lo que te contamos lo último que se sabe sobre esta posibilidad.

Las redes sociales explotaron recientemente al darse a conocer que los jugadores del 'Rico Garci' recibirían con aplausos a sus pares de la 'U' cuando ingresen a la cancha. El periodista Gustavo Peralta sorprendió al revelar que la Liga de Fútbol Profesional y el club de Ate se han reunido este jueves para analizar si habrá dicho pasillo, así como para acordar si la premiación será antes o después del compromiso.

"En este momento hay reunión entre la Liga 1 y la 'U' para definir cómo es el tema de la premiación mañana en el Monumental, si es antes o después del partido, y se analiza si Garcilaso le hace o no pasillo a Universitario. Eso no es normal, pero se está analizando eso", sostuvo en la última emisión del programa Hablemos de Max.

Video: L1 MAX

Sería la primera vez que se haría pasillo al campeón de Liga 1

Es preciso señalar que de concretarse la posibilidad, sería algo inédito en el fútbol peruano pues no se recuerda que un equipo le haga pasillo a otro tras ganar un título nacional, sobre todo porque los campeones de la Liga 1 siempre se suelen definir en las últimas fechas o en un playoff final.

Universitario levantará el trofeo de campeón ante Garcilaso

El conjunto merengue pasará junto a sus aficionados de una noche mágica contra el 'Pedacito del Cielo' porque además del posible pasillo, el club está organizando una fiesta por todo lo alto para festejar la obtención de su estrella 29, en la que habrá un show musical con bandas representativas de la 'U', así como el evento principal, cuando los jugadores levanten el trofeo de campeón nacional 2025.

Universitario celebrará ante Garcilaso la obtención del tricampeonato y levantará el título ante sus hinchas. Foto: Universitario de Deportes.

El Estadio Monumental estará repleto en el Universitario vs. Garcilaso

Sin lugar a dudas, el compromiso entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso será uno más que cuente con una cantidad importante de hinchas porque, según datos de Ticketmaster, ya se han agotado las entradas en todas las tribunas salvo una, occidente central (250 soles), por lo que el recinto deportivo promete un lleno total para celebrar el tricampeonato.