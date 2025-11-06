¿A qué hora juega Universitario vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura?

Universitario se enfrenta a Deportivo Garcilaso, en partido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. Además completar el calendario, este encuentro servirá para premiar al elenco 'crema' como tricampeón nacional en un Estadio Monumental que promete lucir otro lleno de bandera.

¿Cuándo juega Universitario vs Deportivo Garcilaso?

El partido entre Universitario y Garcilaso se disputa este viernes 7 de noviembre y el escenario de este cotejo será el Estadio Monumental U Marathon.

¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso?

Repasa horarios de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 21:00

Bolivia y Venezuela: 22:00

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23:00

México: 20:00

Estados Unidos:

Universitario vs Deportivo Garcilaso: previa del partido

La 'U' ya obtuvo el tricampeonato el pasado 26 de octubre, cuando venció a ADT, por lo que este encuentro es solo por un tema de calendario y también para celebrar su nueva estrella junto a su gente.

Por su parte, el 'Pedacito de cielo' está en zona de clasificación a Copa Sudamericana y un buen resultado en Ate le permitiría seguir expectante.

Universitario se coronó tricampeón ante ADT en Tarma.

Recordemos que en el Torneo Apertura, el elenco dirigido por Jorge Fossati se impuso 1-0 con gol de Aldo Corzo, resultado que prácticamente les permitió obtener el primer campeonato del año.