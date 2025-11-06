0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1
URGENTE
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

Alianza Lima, Universitario o Cristal: ¿Qué club aporta más jugadores a la selección peruana?

Te contamos qué club peruano aporta más jugadores en la convocatoria que presentó Manuel Barreto para los amistosos contra Rusia y Chile por la fecha FIFA.

Jesús Yupanqui
Entre Universitario, Alianza Lima y Cristal: ¿Qué club aporta más jugadores a la bicolor?
Entre Universitario, Alianza Lima y Cristal: ¿Qué club aporta más jugadores a la bicolor? | FOTO: FPF
COMPARTIR

El entrenador interino de la selección peruana, Manuel Barreto, presentó la lista de convocados para los partidos amistosos contra Rusia y Chile por la fecha FIFA de noviembre. En la nómina resaltan jóvenes talentos que buscan ganarse un lugar en el 'equipo de todos' y los llamados 'eurocausas'.

Conoce más sobre el futbolista Philipp Eisele, principal novedad en la convocatoria de Perú

PUEDES VER: ¿Quién es Philipp Eisele, el jugador de Frankfurt de Alemania que fue convocado a la selección?

Sin embargo, la gran pregunta que se realizan los hinchas peruanos sobre entre Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal: ¿Qué club aporta más jugadores a la convocatoria que presentó Manuel Barreto? Te contamos.

¿Qué club aporta más jugadores a la selección peruana entre la U, Alianza Lima y Sporting Cristal?

Analizando la lista de convocados y sumando a los 'sparrings', Sporting Cristal es el club que más jugadores aporta a la selección peruana en la lista que presentó Manuel Barreto para la fecha FIFA de noviembre.

La 'U' es el segundo club que más jugadores está aportando a la convocatoria de Barreto, con 5 futbolistas. Alianza Lima solo aporta con 3 talentos.

César Inga

César Inga forma parte de la convocatoria de la selección peruana

¿Qué jugadores de Sporting Cristal fueron convocados a la selección peruana?

  • Diego Enríquez
  • César Bautista
  • Miguel Araujo
  • Luis Abram
  • Jesús Pretel
  • Martín Távara
  • Maxloren Castro
  • Jair Moretti

¿Qué jugadores de Universitario fueron convocados a la selección peruana?

  • César Inga
  • Rafael Guzmán
  • Jairo Concha
  • Jesús Castillo
  • Álex Valera

¿Qué jugadores de Alianza Lima fueron convocados a la selección peruana?

  • Renzo Garcés
  • Piero Cari
  • Kevin Quevedo

¿Cuándo juega Perú contra Rusia y Chile?

Perú enfrentará a Rusia el miércoles 12 de noviembre y contra Chile se medirá el 18 de noviembre. Ambos partidos se realizarán en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Lista de convocados de Barreto para partidos amistosos de Perú contra Chile y Rusia

  2. ¿Quién es Philipp Eisele, el jugador de Frankfurt de Alemania que fue convocado a la selección?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano