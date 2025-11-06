- Hoy:
Alianza Lima, Universitario o Cristal: ¿Qué club aporta más jugadores a la selección peruana?
Te contamos qué club peruano aporta más jugadores en la convocatoria que presentó Manuel Barreto para los amistosos contra Rusia y Chile por la fecha FIFA.
El entrenador interino de la selección peruana, Manuel Barreto, presentó la lista de convocados para los partidos amistosos contra Rusia y Chile por la fecha FIFA de noviembre. En la nómina resaltan jóvenes talentos que buscan ganarse un lugar en el 'equipo de todos' y los llamados 'eurocausas'.
Sin embargo, la gran pregunta que se realizan los hinchas peruanos sobre entre Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal: ¿Qué club aporta más jugadores a la convocatoria que presentó Manuel Barreto? Te contamos.
¿Qué club aporta más jugadores a la selección peruana entre la U, Alianza Lima y Sporting Cristal?
Analizando la lista de convocados y sumando a los 'sparrings', Sporting Cristal es el club que más jugadores aporta a la selección peruana en la lista que presentó Manuel Barreto para la fecha FIFA de noviembre.
La 'U' es el segundo club que más jugadores está aportando a la convocatoria de Barreto, con 5 futbolistas. Alianza Lima solo aporta con 3 talentos.
César Inga forma parte de la convocatoria de la selección peruana
¿Qué jugadores de Sporting Cristal fueron convocados a la selección peruana?
- Diego Enríquez
- César Bautista
- Miguel Araujo
- Luis Abram
- Jesús Pretel
- Martín Távara
- Maxloren Castro
- Jair Moretti
¿Qué jugadores de Universitario fueron convocados a la selección peruana?
- César Inga
- Rafael Guzmán
- Jairo Concha
- Jesús Castillo
- Álex Valera
¿Qué jugadores de Alianza Lima fueron convocados a la selección peruana?
- Renzo Garcés
- Piero Cari
- Kevin Quevedo
¿Cuándo juega Perú contra Rusia y Chile?
Perú enfrentará a Rusia el miércoles 12 de noviembre y contra Chile se medirá el 18 de noviembre. Ambos partidos se realizarán en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo.
