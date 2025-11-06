Alianza Lima, Universitario o Cristal: ¿Qué club aporta más jugadores a la selección peruana?

El entrenador interino de la selección peruana, Manuel Barreto, presentó la lista de convocados para los partidos amistosos contra Rusia y Chile por la fecha FIFA de noviembre. En la nómina resaltan jóvenes talentos que buscan ganarse un lugar en el 'equipo de todos' y los llamados 'eurocausas'.

Sin embargo, la gran pregunta que se realizan los hinchas peruanos sobre entre Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal: ¿Qué club aporta más jugadores a la convocatoria que presentó Manuel Barreto? Te contamos.

¿Qué club aporta más jugadores a la selección peruana entre la U, Alianza Lima y Sporting Cristal?

Analizando la lista de convocados y sumando a los 'sparrings', Sporting Cristal es el club que más jugadores aporta a la selección peruana en la lista que presentó Manuel Barreto para la fecha FIFA de noviembre.

La 'U' es el segundo club que más jugadores está aportando a la convocatoria de Barreto, con 5 futbolistas. Alianza Lima solo aporta con 3 talentos.

César Inga forma parte de la convocatoria de la selección peruana

¿Qué jugadores de Sporting Cristal fueron convocados a la selección peruana?

Diego Enríquez

César Bautista

Miguel Araujo

Luis Abram

Jesús Pretel

Martín Távara

Maxloren Castro

Jair Moretti

¿Qué jugadores de Universitario fueron convocados a la selección peruana?

César Inga

Rafael Guzmán

Jairo Concha

Jesús Castillo

Álex Valera

¿Qué jugadores de Alianza Lima fueron convocados a la selección peruana?

Renzo Garcés

Piero Cari

Kevin Quevedo

¿Cuándo juega Perú contra Rusia y Chile?

Perú enfrentará a Rusia el miércoles 12 de noviembre y contra Chile se medirá el 18 de noviembre. Ambos partidos se realizarán en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo.