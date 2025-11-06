La fecha que se maneja para conocer al nuevo DT de la selección peruana: "Novedades"

En las últimas horas, se conoció la lista de convocados de Manuel Barreto para los amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile. Sin embargo, una información ha generado impacto entre los hinchas con respecto al futuro nuevo director técnico de la Bicolor, ¿Hay un elegido?

Durante el programa "Hablemos de MAX", el periodista Gustavo Peralta dio a conocer una información con respecto a los avances que hay para determinar al nuevo DT de la Bicolor. Se sabe que Barreto está como estratega interino, por lo que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aguardará que algunos técnicos se desvinculen de sus clubes.

Es por ello, que la gran novedad llegará a partir de la primera semana de enero del 2026. Según revela el periodista, la FPF actuará firmemente en esas fechas para definir al nuevo DT de la selección mayor de cara al Mundial 2030. De momento, no se han revelado nombres cercanos a la Videna, por lo que queda aguardar al próximo año.

(VIDEO: L1 MAX)

¿Gustavo Álvarez será DT de Perú?

Como bien indica el periodista, Gustavo Álvarez sonaba como opción en la selección peruana. Sin embargo, desde hace más de un mes y medio que la FPF cortó contacto con el estratega argentino, por lo que no es uno de los que tenga altas probabilidades de vestir el buzo de la Bicolor.

"Van a esperar que terminen algunos vínculos de técnicos que terminan a fin de año. La primera semana de enero tendremos novedades. ¿Gustavo Álvarez? Con él y su entorno no se volvió a dar un contacto desde hace un mes y medio. No es que esté a punto de hacerse", informó el periodista Gustavo Peralta.

Próximos partidos de la selección peruana

Estos son los partidos que afrontará la selección peruana en el mes de noviembre:

Rusia vs Perú - 12 de noviembre (12:00 horas)

Perú vs Chile - 18 de noviembre (11:00 horas)

*Horario acorde a Perú