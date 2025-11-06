Escribe desde Rusia, Lorenzo de Chosica

Apreciados lectores, con el inicio de noviembre ha comenzado el conteo regresivo de cara a los encuentros amistosos que la selección de Rusia disputará los días 12 y 15 del presente mes frente a sus similares de Perú y Chile, respectivamente. En esta nota te contamos todo sobre el cuadro que dirige Valery Karpin.

Como es de conocimiento público, el escenario del partido ante el combinado nacional incaico será el estadio mundialista Gazprom Arena, en San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia.

Para tal efecto, el entrenador de la selección rusa, Valery Karpin, convocó a un total de 39 futbolistas en la denominada “convocatoria ampliada”.

Karpin, en una rueda de prensa ofrecida a fines de octubre, subrayó que uno de los motivos de tal decisión es mantenerse alerta ante cualquier lesión que pudieran sufrir los futbolistas durante las jornadas previas de la Premier Liga de Rusia (PLR), que se disputarán pocos días antes de los compromisos ante las selecciones sudamericanas.

Seguidamente, les ofrecemos la relación de los arqueros y defensores convocados, destacando a los jugadores más sobresalientes, desde nuestro punto de vista.

Arqueros: Matvey Safónov (Paris Saint-Germain, París), Alexander Maksimenko (Spartak, Moscú), Stanislav Agkáev (Krasnodar), Denis Adámov (Zenit, San Petersburgo), Maxim Borísko (Baltika, Kaliningrado) y Antón Mitryushkin (Lokomotiv, Moscú).

Matvey Safónov (26 años) proviene de las canteras del actual campeón de la Premier Liga Rusa, el FC Krasnodar, club emblema de su ciudad natal. Sin lugar a dudas, hoy en día es el guardameta titular de la selección rusa. Con una estatura de 1.92 m, ideal para un portero moderno, destaca por sus reflejos felinos bajo los tres palos, su seguridad en las salidas, y la autoridad con la que organiza la defensa e inicia los ataques de su equipo, muchos de los cuales terminan en gol. Especialista en detener penales, sus notables actuaciones en Moscú hacían prever que, tarde o temprano, daría el salto a un grande de Europa.

Ese momento llegó el 14 de julio de 2024, cuando nada menos que el Paris Saint-Germain causó un gran revuelo en el viejo continente al fichar a Safónov. Su incorporación fue un acierto total. El 5 de enero de 2025, el PSG conquistó la Supercopa de Francia 2024, y semanas después, gracias a dos penales atajados por el arquero ruso, el club parisino avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa de Francia, certamen que terminaría ganando el 24 de mayo de 2025.

Con Safónov en el arco, el PSG también se consagró campeón de la Ligue 1 el 5 de abril de 2025, y coronó la temporada con broche de oro al conquistar la Champions League el 31 de mayo. Así, el conjunto parisino logró un triplete histórico —Supercopa, Liga y Champions— con un arquero ruso y otro italiano (Gianluigi Donnarumma), algo que ni siquiera había conseguido en los años de Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Defensas: Ilya Vakhania, Viktor Meliokhin (ambos del Rostov, Rostov del Don), Maxim Osipenko (Dínamo, Moscú), Ígor Divéev, Danil Krugovoy, Matvey Lukin (todos del CSKA, Moscú), Alexander Silyanov, Evgeny Morozov (ambos del Lokomotiv, Moscú), Ruslán Litvínov (Spartak, Moscú), Mingyan Bevéev (Baltika, Kaliningrado) y Yuri Gorshkov (Zenit, San Petersburgo).

Ígor Divéev (26 años) es defensa central, natural de la ciudad de Ufá. Se formó en las canteras del FC Ufá, club con el que debutó en la Liga Profesional de Rusia. En 2019 fue contratado por el histórico CSKA de Moscú, equipo en el que milita hasta hoy, consolidándose como uno de los pilares defensivos de los “caballos moscovitas”.

Con una estatura de 1.94 m, Divéev destaca por su excelente coordinación en el juego aéreo, fundamental tanto en tiros de esquina como en balones detenidos. Además, posee una notable capacidad para anticiparse a los delanteros y ganar los duelos individuales, mostrando siempre temple y corrección táctica, sin caer en faltas innecesarias o expulsiones evitables.

Divéev también se distingue por su salida limpia desde el fondo, sabiendo liberarse del asedio rival e iniciar ataques con criterio. Otro aspecto a resaltar es su olfato goleador en momentos decisivos: el 12 de julio de 2025, anotó el único tanto de la victoria del CSKA sobre el Krasnodar en la final de la Supercopa de Rusia 2025.

El próximo duelo entre las selecciones masculinas de Rusia y Perú ha despertado gran expectativa, no solo porque será la primera vez en la historia que se enfrenten, sino también porque está en juego el invicto ruso en lo que va del año. La gran incógnita es: ¿será capaz el alicaído “Equipo de todos” de romper la racha de ocho partidos invictos de los herederos de Eduard Streltsov?

En nuestra próxima crónica, continuaremos detallando las virtudes de los mediocampistas y delanteros más destacados de la convocatoria rusa.