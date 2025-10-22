- Hoy:
Rusia impone su ritmo ante Irán y Bolivia y ya piensa en Perú
La selección de Rusia venció 2-1 a Irán y 3-0 a Bolivia en su gira de octubre, mostrando una nueva generación bajo el mando de Valery Karpin. Ahora, la “Sbórnaya” se prepara para enfrentar a Perú en San Petersburgo en noviembre.
(Por Lorenzo de Chosica, corresponsal especial de Líbero en Rusia)
El otoño tiñe de dorado las ciudades rusas y la selección de Rusia dirigida por Valery Karpin también vive su propio resurgir futbolístico. En medio de un clima gélido, la “Sbórnaya” cumplió con éxito su doble jornada de amistosos internacionales: venció 2-1 a Irán en Krasnodar y 3-0 a Bolivia en Moscú, mostrando solidez y una generación joven que promete.
Ante Irán, Rusia logró su primera victoria histórica sobre los “Príncipes del Desierto”. Boroviov abrió el marcador tras pase de Miranchuk, y aunque Amirhossein Hosseinzade igualó en el complemento, un bombazo de Alexey Batrakov sentenció el 2-1 final.
Cuatro días después, Rusia se impuso con autoridad a Bolivia en el estadio VTB Arena. Con una base del CSKA Moscú, el equipo local dominó de principio a fin y selló un contundente 3-0. Los altiplánicos mostraron orden y pasajes de buen toque, pero su falta de fondo físico y jerarquía en ataque pesaron en el resultado.
El técnico Karpin destacó la actitud y el crecimiento de sus jóvenes, mientras que el boliviano Eduardo Villegas reconoció los errores defensivos y la superioridad rusa. “Si Rusia jugara en la CONMEBOL, tendría grandes chances de clasificar al Mundial”, admitió.
Ahora, la “Sbórnaya” pone la mira en su siguiente reto: Perú, el 12 de noviembre en San Petersburgo, en lo que promete ser una dura prueba para ambas selecciones.
Perú vs. Rusia: horario confirmado del partido
La selección peruana enfrentará a Rusia en un amistoso internacional el miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo. El partido Perú vs. Rusia comenzará a las 8:00 p.m. hora local (12:00 del mediodía en Perú) y marcará el primero de los dos duelos preparatorios que disputará la ‘Bicolor’ en noviembre rumbo al Mundial 2026.
- México: 11:00 a. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 12:00 m.
- Bolivia, Venezuela: 01:00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 01:00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 02:00 p. m.
