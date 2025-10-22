Bayern Múnich toma severa medida con Felipe Chávez para partido ante Brujas: "Fuera..."

Uno de los jugadores que retornó a Europa tras su estadía con la selección peruana fue Felipe Chávez. El mediocampista de las filiales de Bayern Múnich es uno de los que está a un paso de ser considerado en uno de los grandes clubes de Europa, por lo que viene trabajando día a día en busca de esa oportunidad. Sin embargo, ahora recibió dura noticia que complica sus planes en esta temporada.

Felipe Chávez sufre lesión y se pierde partido de la UEFA Youth League

Luego de su vuelta a Bayern Múnich, Chávez no ha llegada en óptimas condiciones y se ha perdido partidos claves de la temporada. De hecho, se esperaba su regreso para el partido ante Club Brujas por la UEFA Youth League, pero el mismo club informó que nuestro compatriota seguirá desafectado.

A través de las redes sociales del club 'bávaro', se conoció que Felipe Chávez y otros dos jugadores del equipo alemán no podrán afrontar este partido de alto nivel por persistir con su lesión. De esta manera, se aguarda un parte oficial del mediocampista de 18 años, quien tiene el deseo de competir semana a semana para el ascenso al primer equipo.

"Felipe Chávez, Guido Della Rovere y Tim Binder seguirán sin poder disputar hoy la UEFA Youth League por lesión", se lee en las redes sociales del club.

Bayern Múnich informa lesión de Felipe Chávez.

Felipe Chávez y su valor de mercado tras debutar con la selección peruana

Pese al duro momento que vive a causa de su lesión, Felipe Chávez recibió grata noticia que le permiten seguir laborando para conseguir cosas importantes en su carrera profesional. Y es que el portal "Transfermarkt" confirmó que el mediocampista elevó su cotización por más de medio millón de euros, específicamente 600 mil.

Bayern Múnich perdió ante Brujas por la UEFA Youth League

Sin la presencia de Felipe Chávez, Bayern Múnich no la pasa nada bien en la UEFA Youth League al sumar dos derrotas en tres partidos disputados de este torneo europeo de la sub 19. El equipo bávaro acaba de perder 3-0 ante Brujas en condición de local, por lo que se encuentra fuera de los puestos que dan acceso a las instancias finales. La única victoria del elenco alemán fue ante Pafos, en el que nuestro compatriota se hizo presente.