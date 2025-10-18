Bayern Múnich impacta al tomar drástica medida con Felipe Chávez tras su amargo debut con Perú

Felipe Chávez logró su ansiado debut a nivel internacional con la selección peruana. Sin embargo, no todo salió como esperaba, pues apenas tuvo minutos y su participación en el juego fue limitada. Tras ello, se incorporó a los entrenamientos del Bayern Múnich para continuar con las divisiones menores. En medio de esto, el cuadro alemán sorprendió a los hinchas con una fuerte medida respecto al volante.

¿Qué medida tomó el Bayern Múnich con Felipe Chávez?

El joven volante de 18 años es considerado uno de los indiscutibles en el once titular de la reserva del Bayern Múnich, pues porta el mítico dorsal '10' y es una pieza clave en la ofensiva del equipo. Sin embargo, tras no haber destacado en su debut con la selección peruana, fue sorprendido con una fuerte medida de cara al partido ante Aubstadt por la Regionalliga.

Tras la fecha FIFA, el cuadro bávaro decidió que Felipe Chávez no sea considerado para el encuentro con la reserva y lo dejó fuera de la lista de convocados, así lo informó el club al anunciar su formación inicial.

Felipe Chávez no fue convocado para el partido del Bayern Múnich.

Esta decisión sorprende, ya que el volante es uno de los indiscutibles y no se ha reportado ningún tipo de lesión que le impidiera jugar. Por lo tanto, se estima que su ausencia fue una decisión netamente técnica.

Ahora, Felipe Chávez tendrá que retomar los entrenamientos de la mejor manera para volver a ganarse el puesto y ser considerado para el siguiente partido de la reserva del Bayern Múnich, el próximo 22 de octubre, ante el Club Brujas por la UEFA Youth League.

Felipe Chávez logró su debut a nivel internacional con la selección peruana.

Felipe Chávez opinó sobre su debut con la selección peruana

Durante una entrevista con la prensa del Bayern Múnich, el volante peruano fue consultado por su debut internacional con la 'Bicolor' y reveló su especial admiración por los jugadores peruano, aunque recalcó que la derrota ante Chile fue muy dolorosa.

"Fue un sentimiento increíble, lo disfruté mucho. El ambiente en el estadio era fantástico. Los aficionados cantaron y tocaron los bombos durante todo el partido. Es muy divertido estar en el campo con jugadores que ya han jugado contra Argentina o Brasil. El gol que recibimos en el descuento nos dolió bastante; queríamos ganar, pero así es el fútbol", expresó.

¿Cuánto vale Felipe Chávez?

De acuerdo con la data del portal internacional Transfermarkt, Felipe Chávez ha sufrido una impresionante revalorización en su valor de mercado, pasando de estar cotizado en 250 mil a inicios de años a valer actualmente 600 mil euros.