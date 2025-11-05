¡Categórico! La reacción de Sebastián Britos ante posible fichaje de Gallese a la 'U': "No me..."

Pedro Gallese es uno de los futbolistas de gran experiencia no solo a nivel internacional sino también en la selección peruana. En tal sentido, tras haberse quedado sin equipo, el jugador de la 'Bicolor' es voceado como posible fichaje de Universitario de Deportes para la temporada 2026. Bajo ese contexto, ahora el actual golero uruguayo se pronunció al respecto.

¿Qué dijo Sebastián Britos sobre posible fichaje de Pedro Gallese a Universitario?

Durante la reciente edición del programa de YouTube, 'Doble Punta', el charrúa fue consultado si tiene conocimiento de que el nombre del 'Pulpo' sea vinculado a la 'U', a lo que inmediatamente Britos dejó en claro que por ahora no está enterado sobre la chance que Gallese refuerce al plantel estudiantil.

Pedro Gallese suena como refuerzo de Universitario para el 2026

"¿Qué te produce el hecho de que periodísticamente haya sonado el nombre de Gallese como una alternativa posible para la 'U'?. No me enteré la verdad, las noticias vuelan, no sé si inventan o sacan información", respondió.

De igual forma, el '1' de Universitario de Deportes indicó que de no seguir en tienda merengue, le gustaría ser el primero en conocer la noticia, y no por parte de los medios de comunicación, principalmente porque merece "respeto".

"Yo hablo de lo que a mí me compete de lo que pase con otro no me interesa. En caso de que yo no continúe en el club me parece lógico y un poco de respeto hacia mi persona enterarme yo antes que se entere la prensa, sino es una falta de respeto", agregó.

Sebastián Britos con ofertas en clubes de Liga 1 y del extranjero

Según la información que brindó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, el guardameta uruguayo Sebastián Britos está lejos de extender su contrato con los cremas; por lo que elencos de la Liga 1 e incluso Paraguay y Colombia han mostrado interés en su fichaje para la temporada 2026.