Sporting Cristal cerrará una nueva temporada sin título, por lo que se mentaliza en poder asegurar un cupo a la próxima Copa Libertadores. En paralelo, la directiva rimense ya empezó a planificar la siguiente temporada, donde buscan armar un plantel competitivo con nuevos fichajes. Precisamente, se conoció que han contactado a un destacado delantero de un equipo campeón de la Copa Sudamericana.

La escuadra del Rímac es consciente de que no puede fallar en la planificación de su plantel para la próxima temporada, y una de las zonas que requiere mayor atención es la delantera. Por ello, Sporting Cristal busca asegurar la llegada de un atacante de jerarquía, y en ese contexto, surgió el nombre de Luis Benites, delantero de Cienciano.

El periodista Luis Espino Risco dio a conocer la información y precisó que la dirigencia celeste ya se contactó con el jugador para iniciar conversaciones con miras a su fichaje. Además, destacó que el vínculo de Benites con Cienciano culmina al finalizar la temporada.

Luis Benites es el tercer máximo goleador de Cienciano y despertó atención en Sporting Cristal. Foto: Cienciano

"Luis 'El Chin' Benites es el '9' nacional que interesa en Sporting Cristal. Levantaron el teléfono y ya hubo una primera comunicación. El delantero nacional de 29 años termina contrato a fin de año con Cienciano del Cusco", reveló el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Luis Benites y su presente en Cienciano

Benites ha sido uno de los futbolistas más constantes del cuadro cusqueño en la presente campaña, acumulando una gran cantidad de minutos y convirtiéndose en una pieza importante dentro del esquema del técnico Carlos Dessio, aunque en varias oportunidades ha sido utilizado como revulsivo.

Durante esta temporada, “El Chin” Benites disputó 37 encuentros, en los que registró 5 goles y 3 asistencias, destacando también por su versatilidad, ya que puede desempeñarse como extremo, una característica que ha despertado el interés de Sporting Cristal.

Luis Benites fue goleador de la Liga 1

En la temporada de la Liga 1 2022, Luis Benites consiguió terminar el campeonato como el máximo goleador. En dicha edición del torneo, el atacante nacional logró 18 anotaciones con la camiseta de Sport Huancayo.

¿Cuál es el valor de mercado de Luis Benites?

A sus 29 años, el delantero mantiene una buena valoración en el mercado. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, Luis Benites tiene un valor de 400 mil euros en el mercado de fichajes.