En los últimos años, Sporting Cristal no ha podido alzar trofeo alguno con el equipo principal masculino. Hinchas han quedado fastidiados por el rendimiento del plantel profesional al encadenar cinco años sin títulos. Paralelo a ello, la escuadra femenina ha seguido esa línea y recientemente quedó fuera en semifinales del Clausura a manos de Universitario, lo que generó fuertes reacciones de exintegrantes.

Justamente, luego del 6-0 que le propinaron las cremas a Cristal, uno de los que alzó su voz de protesta fue el excoordinador de fútbol femenino del conjunto 'rimense', Germán Rodríguez. A través de su cuenta de Instagram, recriminó la manera de cómo cambiaron al plantel en busca de mejores resultados, pero que finalmente no se obtuvo lo esperado. Horas después de este hecho, una exfutbolista como Kiara Ortega no calló en lo absoluto para "responder" al anterior responsable.

"No hagan leña del árbol caído, porque cuando la pelota estuvo en su cancha y les tocó estar no se quejaban de lo "MALO" que veían. De igual manera, cuando tuvieron la oportunidad de REALMENTE hacer un cambio fue todo lo contrario", escribió.

Germán Rodríguez y Kiara Ortega tras eliminación de Sporting Cristal en los Playoffs.

Luego de días, Germán Rodríguez volvió a escribir en sus redes sociales y su mensaje se tomó como respuesta a lo expuesto por la exfutbolista de Sporting Cristal, Kiara Ortega. "De igual manera, cuando tuvieron la oportunidad de realmente hacer un cambio fue todo lo contrario", escribió el excoordinador, con una imagen de un penal errado por la mencionada profesional.

Esto ocasionó que Kiara Ortega se pronuncie mediante una storie de Instagram, en el que dio fuertes comentarios con el que afirma, de manera indirecta, cierta indisciplina de algunas futbolistas de Sporting Cristal en la época en que ella defendía el escudo del club 'bajopontino'.

"Que pena decir que por un penal errado, la gestión de un CLUB se fue al tacho. Hay que ser bien pobres de pensamiento, bien pobres de ideales. ¿Por qué no hacerse responsable de hacer jugar a chicas que venían de juergas? ¿O que jugaban estafas o interclubes los fines de semana? ¿O que le faltaban el respeto a la institución?", expresó Kiara Ortega.

Respuestas de Germán Rodríguez y Kiara Ortega luego del incidente en redes.

Kiara Ortega se fue de Sporting Cristal a fines del 2023

A través de redes sociales, Kiara Ortega se despidió de Sporting Cristal en diciembre del 2023 luego de diez temporadas con camiseta celeste. En medio de su salida, dejó un fuerte mensaje sobre los cambios que se veían en la institución 'bajopontina'.

"Después de diez temporadas toca decir adiós. Cuando comenzamos el proyecto "Asociación Fuerza Cristal" en el 2014, nuestra meta era siempre estar en el podio y dentro de los mejores, cosa que hasta el día de hoy es el objetivo. Lamentablemente, cuando entra un nuevo comando técnico y la directiva apuesta por un proyecto, se corre el riesgo de no estar en los planes", manifestó Kiara Ortega.