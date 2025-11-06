0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1
URGENTE
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

Sporting Cristal confirma si dará el batacazo con el fichaje de Christian Cueva: "Estamos..."

Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal, confirmó si Christian Cueva lucirá la camiseta celeste para la temporada 2026.

Diego Medina
Christian Cueva suena como refuerzo de Sporting Cristal.
Christian Cueva suena como refuerzo de Sporting Cristal. | Foto: X Sporting Cristal | Emelec
COMPARTIR

Sporting Cristal es uno de los clubes que sigue en competencia en busca de tener un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En medio de esta concentración por lograr dicho objetivo, ha sonado fuerte la posibilidad de que Christian Cueva dé el batacazo al estampar su firma con el club celeste. Bajo este panorama, desde la institución del Rímac rompieron su silencio para aclarar el fichaje de 'Aladino'.

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO por Torneo Clausura 2025.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO por L1 MAX: pronóstico, a qué hora juega y alineaciones

"No es la primera vez que preguntan algo así. Nosotros en este momento estamos verdaderamente concentrados y con los cinco sentidos en el torneo. Y no vamos a dar crédito ahora a algunas informaciones que se comenta, porque no es momento para eso. ¿No se pueda confirmar ni descartar? No, en lo absoluto", manifestó Gustavo Zevallos a "Fútbol como Cancha".

(VIDEO: Fútbol como Cancha)

Noticia en desarrollo...

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Rechazó oferta del exterior y confirmó que el 2026 jugará en Universitario: "Estoy feliz"

  2. Lista de convocados de Barreto para partidos amistosos de Perú contra Chile y Rusia

  3. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Clausura tras partido pendiente de Alianza Lima

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano