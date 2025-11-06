Sporting Cristal confirma si dará el batacazo con el fichaje de Christian Cueva: "Estamos..."

Sporting Cristal es uno de los clubes que sigue en competencia en busca de tener un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En medio de esta concentración por lograr dicho objetivo, ha sonado fuerte la posibilidad de que Christian Cueva dé el batacazo al estampar su firma con el club celeste. Bajo este panorama, desde la institución del Rímac rompieron su silencio para aclarar el fichaje de 'Aladino'.

"No es la primera vez que preguntan algo así. Nosotros en este momento estamos verdaderamente concentrados y con los cinco sentidos en el torneo. Y no vamos a dar crédito ahora a algunas informaciones que se comenta, porque no es momento para eso. ¿No se pueda confirmar ni descartar? No, en lo absoluto", manifestó Gustavo Zevallos a "Fútbol como Cancha".

(VIDEO: Fútbol como Cancha)

Noticia en desarrollo...