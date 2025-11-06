Jugador histórico de Universitario rechaza fichaje de Christian Cueva: "No encajaría"

Para la temporada 2026, Universitario tiene como objetivo conquistar el tetracampeonato de la Liga 1 y de esta manera lograr la gran hazaña en el fútbol peruano. Para que esto suceda, el equipo de Jorge Fossati debe ajustar algunas piezas y planificar a la perfección sus refuerzos. ¿Christian Cueva será uno de los fichajes? Emblemático jugador de la 'U' le bajó el dedo.

Tras conquistar el tricampeonato, el próximo año, Universitario hará todo lo posible para convertirse en el único equipo peruano en ser tetracampeón, pero para eso, primero tienen que asegurar la renovación de las piezas fundamentales en su plantel y también buscar fichajes que sumen al equipo. El posible regreso de Christian Cueva a la Liga 1 hizo que su nombre también suene en la 'U'.

Carvallo descarta fichaje de Cueva en Universitario

José Carvallo es uno de los máximos referentes de Universitario y también fue campeón del Torneo Apertura 2020. El emblemático guardameta tuvo dos etapas diferentes en el equipo crema y sabe a la perfección qué es lo que le beneficia a la institución de cara a la próxima temporada.

"Que Cueva vaya a ir a la 'U', yo no creo. Un jugador como Cueva no sé si encajaría en el sistema tampoco. ¿Te das cuenta cómo trabajan los interiores de la 'U'? Concha y Pérez Guedes lo que hace es ir de área a área, no solamente es el ancla que defiende. Son locomotoras que van y vienen, entonces yo no lo veo a Cueva haciendo esa chamba", señaló en el programa 'Doble punta'.

Recordemos que Jorge Fossati, en su etapa como DT de la selección peruana, convocó a Christian Cueva incluso cuando no tenía equipo. A pesar de ello, es Carvallo sostuvo que es poco probable que sea parte de Universitario. "Yo lo veo más del lado futbolístico. Cueva es un crack, pero para este sistema no sé si encaje", agregó.

¿Cuál es el valor de Christian Cueva?

Tras haber pasado por importantes clubes del fútbol peruano, europeo y brasileño, Christian Cueva está actualmente en el Emelec de Ecuador y su precio en el mercado es de 250 mil euros, según el portal Transfermarket.