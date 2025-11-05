Álvaro Barco habló sobre la posible llegada de Christian Cueva a Universitario: "Vamos a..."

En las últimas horas se informó que Universitario de Deportes está tras los pasos de Christian Cueva para contratarlo como fichaje estrella de cara a la temporada 2026, donde luchará por el tetracampeonato de la Liga 1 y por hacer historia en la Copa Libertadores. En ese sentido, Álvaro Barco, director deportivo del cuadro merengue, salió a brindar declaraciones respecto a la posible llegada de 'Aladino'.

PUEDES VER: Universitario no jugará en el Monumental ni Nacional su próximo partido del Torneo Clausura

Durante la transmisión más reciente del programa Tiempo Crema, en YouTube, el conocido personaje fue entrevistado y consultado sobre diversos temas, tanto del presente año como del próximo. Sin embargo, lo más sorprendente fue cuando habló sobre el ex Alianza Lima y no descartó su llegada para la campaña entrante, generando mucha expectativa entre los hinchas que ya lo vieron jugar para el 'compadre'.

"Mi relación con Cueva es la mejor. Hoy incluso comparte equipo con mi hijo. Lo conozco desde que tenía 13 años, que lo llevamos al club (San Martín). Son temas que quiero discutir con Jorge (Fossati), sobre las incorporaciones, altas y bajas. El entrenador tendrá mucho que decir. No quiero definir nada, pero que se queden tranquilos los hinchas porque vamos a tomar decisiones muy responsables", precisó Álvaro Barco sobre Christian Cueva.

De esta forma, Universitario de Deportes podría contar con 'Aladino' para la temporada 2026, aunque todavía no ha habido un anuncio formal por parte del club y únicamente se sabe que sí han mantenido comunicación directa con el mediocampista que actualmente se encuentra jugando en Emelec, pero que termina contrato en el mes de diciembre. El encargado de haber filtrado que en la 'U' quieren al mundialista con la selección peruana fue Diego Penny.

Sporting Cristal también quiere a Christian Cueva

Sí, el mismo Diego Penny confirmó que Sporting Cristal y Sport Boys también se han interesado en hacerse con los servicios de Christian Cueva. Los celestes buscan redimirse con su hinchada de los fracasos de los últimos años, mientras que el club rosado quiere armar un plantel soñado para irse preparando de cara a su centenario que será en el 2027. ¿A dónde se irá 'Cuevita'?