¡Confirmado! Universitario busca firmar a exfigura de U. Católica: "Haremos todos los esfuerzos"

Universitario de Deportes sigue celebrando un nuevo título de la Liga 1. Sin embargo, buscan seguir destacando la siguiente temporada, donde apuntan a conseguir el tetracampeonato. Por ello, la directiva ya empezó a planificar el equipo y apuntan a reforzarse de la mejor manera. En ese sentido, se confirmó que buscan la firma de un exjugador de la Universidad Católica de Ecuador.

Universitario busca firmar a exfigura de Universidad Católica

Los cremas tienen la firme consigan de seguir siendo protagonistas. Conscientes de que tendrán que afrontar múltiples retos, la dirección deportiva busca mejorar su ofensiva para asegurar los goles. Por ello, una de las prioridades es la continuidad de Jairo Vélez para la siguiente temporada.

Al respecto, el director deportivo de la 'U', Álvaro Barco, se pronunció sobre la continuidad del atacante ecuatoriano y señaló que el club está negociando con la Universidad César Vallejo, club dueño de su pase, y enfatizó que Universitario hará todo lo posible para poder concretar la firma del jugador.

Video: Tiempo Crema

“Vallejo nos ha dado la potestad de poder definir nosotros el futuro de Jairo Vélez. Simplemente, hay un tema de negociación donde veremos si la parte económica está acorde con nuestras posibilidades. Es un jugador que ha explotado en el Clausura y haremos todos los esfuerzos. Jorge Fossati lo ha valorado mucho y seguramente nos va a exigir seguir contando con él”, expresó el directivo.

Asimismo, Barco remarcó el gran rendimiento que ha mostrado Jairo Vélez, especialmente en el Torneo Clausura, donde se ha consolidado como uno de los habituales titulares. Asimismo, señaló que la continuidad del jugador también se deberá a que el DT Jorge Fossati está muy contento con su rendimiento.

Estadísticas de Jairo Vélez con Universitario

Jairo Vélez ha ido de menos a más en el transcurso de la temporada, logrando tener una cantidad de minutos. En este 2025, el popular 'Chato' Vélez ha jugado 35 partidos con camiseta crema, donde anotó 3 goles y logró brindar una asistencia. Cabe señalar que, no fue hasta el Torneo Clausura donde recién empezó a tener continuidad en el once.

Jairo Vélez está cerca de poder renovar su vínculo con Universitario. Foto: Carlos Félix/URPI

Jairo Vélez y su paso por la Universidad Católica

Jairo Vélez comenzó su trayectoria profesional en las divisiones menores de la Universidad Católica de Ecuador. Sin embargo, no logró consolidarse en el primer equipo y quedó libre en el año 2010. Años más tarde, en 2015, regresó al conjunto capitalino en calidad de préstamo, aunque su participación fue limitada, disputando únicamente cuatro partidos antes de continuar su carrera en otros clubes.

¿En qué clubes jugó Jairo Vélez?