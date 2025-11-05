¡Atención! Universitario definió a su delantero para buscar el tetracampeonato de la Liga 1

Universitario de Deportes no se conforma con haber salido tricampeón de la Liga 1 y ahora buscan alzar el tetracampeonato. Por ello, la dirección deportiva busca refuerzos de nivel para conseguir los objetivos. En ese sentido, definieron a su próximo delantero centro que le hará competencia a Álex Valera la siguiente temporada.

Universitario definió a su próximo delantero para 2026

Uno de los principales objetivos de Universitario será la contratación de un nuevo delantero. En ese sentido, durante una entrevista con el programa 'Tiempo Crema', el director deportivo del club, Álvaro Barco, explicó las características que buscarán en el próximo ‘9’ del equipo.

Barco enfatizó que la principal cualidad que debe tener el nuevo atacante será su eficacia goleadora, aunque también destacó la importancia de su capacidad para asociarse con el resto del plantel. Esto teniendo en cuenta que competirá el puesto con Álex Valera.

Video: Tiempo Crema

"El perfil principal de un delantero es la capacidad de que pueda tener para hacer goles y definir las jugadas. Eso es lo fundamental. Pero, también se necesita tener un perfil adecuado para que pueda encajar en el sistema del equipo. No solo tiene que meter goles, sino también tiene que jugar bien", expresó.

Álvaro Barco detalló los objetivos para el 2026

Asimismo, Álvaro Barco reafirmó que la directiva tomará el tiempo necesario para definir los refuerzos, los cuales estarán enfocados en competir con solidez en la Copa Libertadores y en buscar el tetracampeonato nacional.

"A mí me gusta un delantero que no solo sea goleador, sino que, si no tiene la oportunidad de marcar, sea el mejor de la cancha. Tiene que saber asociarse, jugar fuera del área y complementarse con los jugadores que tiene la ‘U’. Tenemos un tiempo importante para definir los refuerzos ideales para competir en Libertadores y lograr el tetracampeonato", concluyó.

Próximo partido de Universitario

Universitario sigue entrevenando para poder terminar el Torneo Clausura 2025 de forma invicta. Los cremas tendrán su último partido en casa ante Deportivo Garcilaso este viernes 7 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate.