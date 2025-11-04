0

Filtran que Christian Cueva está en los planes de Universitario y Sporting Cristal

¡Sorpresa! Universitario, Sporting Cristal y otro club grande del fútbol peruano han iniciado comunicación con Christian Cueva para el 2026.

Christian Cueva está en los planes de Universitario para el 2026.
La temporada prácticamente ha terminado en el fútbol peruano, por lo que Universitario y Sporting Cristal analizan el mercado de pases para ver qué fichajes realizar. En ese sentido, se supo que Christian Cueva despertó el interés de cremas y celestes, pero también hay otro club grande del Perú que quiere hacerse con los servicios del mediocampista.

En el programa Mano a Mano, vía YouTube, Diego Penny confesó que 'Aladino' ha llamado la atención de los elencos nacionales e incluso ya iniciaron comunicación directamente. El ex Alianza Lima se encuentra actualmente jugando en Emelec y desde el 'Bombillo' planean renovarle contrato, pero ahora la situación podría cambiar y el volante de la selección peruana podría regresar a la Liga 1.

Christian Cueva en los planes de Universitario y Sporting Cristal

"En Emelec han entrado otras personas y ya le pagaron a Christian Cueva los 4 meses pendientes. Los que han entrado le quieren renovar, pero tres equipos muy importantes de Lima lo están llamando", indicó. Estos clubes son Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Boys. Este último no pertenece a Lima, sino al Callao, pero el exfutbolista lo englobó en la capital peruana.

"Se trata de Sport Boys, Sporting Cristal y Universitario. El hecho que lo estén llamando no quiere decir que esté cerca a firmar algo, pero la intención está. No es que lo hayan ofrecido, los tres clubes se están comunicando directamente con él", sentenció Diego Penny, generando asombro en muchos hinchas del fútbol peruano.

Christian Cueva

Christian Cueva ya sabe lo que es jugar en un grande del Perú, ya que estuvo en Alianza Lima.

¿Cuál es el valor actual de Christian Cueva?

Actualmente, Christian Cueva tiene un valor de 250 mil euros en el mercado de transferencias y es uno de los precios más bajos que ha tenido a lo largo de su carrera profesional. Sobre todo si lo comparamos con los 5 millones de euros que alcanzó cuando jugaba en Krasnodar, allá por el año 2018.

