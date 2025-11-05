Mr. Peet critica a equipos peruanos que buscan fichar a Christian Cueva: "Lamentablemente..."

Christian Cueva es uno de los jugadores referentes del fútbol peruano, pero los últimos años de su carrera vienen poniendo en duda su dedicación por seguir demostrando el gran nivel que lo caracterizaba hace unos años. El 'Aladino' estaría siendo de interés de grandes clubes de la Liga 1 y podría comenzar el 2026 lejos de Emelec de Ecuador.

El Torneo Clausura 2025 está a punto de terminar y con el campeón definido, los clubes empiezan a planificar lo que será la próxima temporada. El nombre de Christian Cueva está en la órbita y su situación en Emelec, con respecto a la crisis financiera del club, podría ser un 'empujón' para terminar su vínculo con los azules.

Mr. Peet critica rumores de Christian Cueva en el fútbol peruano

Christian Cueva ha vestido la camiseta de varios clubes en el Perú y su calidad es algo que nadie pone en discusión; sin embargo, su condición física podría ser un factor fundamental que tendría relación con su rendimiento en el campo de fútbol.

En el programa de 'A presión', Mr. Peet habló sobre la falta de compromiso de Christian Cueva para estar nuevamente en forma y rendir al máximo en los partidos más importantes. "Cuando Cueva está bien y juega, todos nos enamoramos de lo que hace en la cancha, pero lamentablemente esto ya depende de él, no depende de una institución que diga 'Yo voy a trabajar entorno a ti'", sostuvo.

"Ya Cueva está en una edad que con el talento que tiene, él tendría que llegar en perfectas condiciones porque si es que todavía se siente un jugador profesional, él tendría que presentarse a la institución que lo acoja, en perfectas condiciones. La institución no puede perder el tiempo en esperarte un mes, dos meses. Cada día que pasa en el fútbol hay menos tiempo para jugadores con deuda en lo físico y eso se nota", agregó el comentarista deportivo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Christian Cueva con Emelec?

Christian Cueva mantiene contrato con Emelec hasta mediados del año 2026 y el valor actual del jugador peruano es de 250 mil euros, según indican en el portal Transfermarket.