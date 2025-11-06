Sporting Cristal toma decisión sobre Advíncula luego de declaraciones sobre Alianza: "Es un..."

Sporting Cristal es uno de los clubes que pretende ser protagonista en el próximo mercado de fichajes. Varios nombres comienzan a sonar en el entorno celeste a poco de cerrar la temporada 2025, siendo Luis Advíncula uno de los referentes nacionales que no ve con malos ojos retornar al Rímac. Sin embargo, recientemente dio unas declaraciones en el que confesó que de niño siempre deseó jugar con camiseta de Alianza Lima.

Posterior a estas palabras, que no agradaron de todo a la afición 'bajopontina', Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal, brindó unas declaraciones al programa "Fútbol como Cancha" para referirse a la situación real sobre fichar a Luis Advíncula para la temporada 2026.

En medio de su pronunciamiento, reveló que tuvo charla con el lateral peruano a inicios del 2025. Sin embargo, se conoció sobre las condiciones de su contrato que terminaron por cortar toda comunicación con el popular 'Bolt'. Pese a ello, el directivo en mención toma la decisión de no descartar al 100% una incorporación del actual jugador de Boca Juniors. Sabe de sus capacidades y lo que puede aportar a un elenco con el que fue campeón en 2012.

"Yo tuve una conversación con Luis (Advíncula) a inicios del año. él tenía contrato vigente y el diálogo quedó ahí. No hemos vuelto a conversar, pero todos saben que es un chico formado acá. Tiene un cariño especial al club. Fue campeón en el 2012. Es una persona totalmente identificada con el club. No hemos vuelto a tocar el tema. Siempre es atractivo para cualquier club", declaró Gustavo Zevallos.

(VIDEO: Fútbol como Cancha)

¿Qué dijo Luis Advíncula sobre Alianza Lima?

En el programa "Enfocados", Luis Advíncula confesó que de niño quiso jugar en Alianza Lima, pero que ahora lleva su carrera paso a paso y con el firme compromiso de no cerrarle las puertas a nadie. Sabe que el fútbol es de momentos y que puede darse la posibilidad de que quiera regresar a Sporting Cristal, pero que el club se niegue.

"Yo siempre lo he dicho. Yo cuando era chico, me hubiera encantado jugar en Alianza. Ahora ya estoy adulto, ya estoy hecho. Yo jamás voy a cerrar las puertas a nadie, lo acabo de decir. Yo soy un tipo que va paso a paso. No puedo decir que quiero volver a Cristal y llega el punto y Cristal me dice 'Sabes qué, no'. Por más que yo quiera, ellos me dicen que no", manifestó Luis Advíncula en "Enfocados".