Futbolista pretendido por Alianza Lima para el 2026 dejó halagador mensaje: "Un grande"

El fútbol peruano va llegando a su final en cuanto a la temporada 2025. En ese sentido, Alianza Lima se viene preparando para el 2026 y analiza qué contrataciones realizar con el objetivo de ser campeón de la Liga 1 y hacer historia en la Copa Libertadores. Por ello, un futbolista que entró en los planes de Néstor Gorosito recientemente decidió pronunciarse con un fuerte mensaje para los blanquiazules.

En diálogo con el periodista Gerson Cuba, un jugador que la viene rompiendo esta temporada en el campeonato peruano decidió elogiar a los íntimos y todo apunta a que se integrará al plantel de Matute para la siguiente campaña. Nos referimos a D'Alessandro Montenegro, lateral derecho que ha tenido un elevado rendimiento en ADT y por ello llamó la atención de muchos clubes a nivel nacional.

"Sería una oportunidad de estar en un club grande como Alianza y en cada equipo que esté voy a dar la vida y me voy a volver hincha a muerte", indicó el futbolista peruano, asegurando que le encantaría vestir la camiseta de Alianza Lima durante la temporada 2026. Eso sí, de momento no hay información sobre que haya firmado contrato con los de La Victoria y todo se definirá una vez culmine el Torneo Clausura.

D'Alessandro Montenegro puede jugar en Alianza Lima.

"Siento que he tenido un año muy bueno y aspiro el otro año estar en un club grande, poder seguir creciendo futbolísticamente, que me sigan llamando a la Selección, sé que se me va a dar con trabajo y esfuerzo", agregó D'Alessandro Montenegro, defensor de 22 años que actualmente tiene un valor de medio millón de euros en el mercado de transferencias.

D'Alessandro montenegro habló sobre la selección peruana

Si bien no fue convocado en esta ocasión por Manuel Barreto, el futbolista de ADT se mostró feliz por haber formado parte de la selección peruana en el pasado, así haya sido como sparring para el combinado absoluto. Sin embargo, tiene claro que su objetivo es ser llamado para disputar partidos con la Blanquirroja.

"La selección es donde todo jugador quiere llegar, representar a tu país es algo muy lindo. Fui como sparring, luego me convocaron a la mayor y fue una felicidad tremenda esa oportunidad que me dieron, de acá en adelante prepararme para que me sigan llamando", resaltó D'Alessandro Montenegro.