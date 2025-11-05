Alianza Lima tomó drástica decisión con Kevin Quevedo debido a sus tardanzas en entrenamientos

¡Sorpresa! Alianza Lima tomó una radical decisión respecto a Kevin Quevedo en el club, ya que el delantero nacional acumuló muchas tardanzas al momento de entrenar bajo las órdenes de Néstor Gorosito. Los íntimos no dudaron en imponerle duras sanciones al atacante y no tuvo más remedio que cumplir. Te contamos qué sucedió con el ex Goiás.

Hace poco 'Kevedinho' fue polémica junto a otros compañeros de equipo por haberse ido de fiesta, esto pese a que no salieron campeones y vieron cómo Universitario de Deportes se hizo con el título de la Liga 1 por tercer año consecutivo. Ahora, el jugador de los blanquiazules llamó la atención por haber llegado tarde muchas veces a los entrenamientos del plantel. Recibió dos tipos de sanciones.

Líbero pudo conocer que el comando técnico, dirigido por Néstor Gorosito, sancionó con multas económicas y decisiones técnicas a Kevin Quevedo. Por eso fue que en algunos partidos de Alianza Lima estuvo de suplente, y se espera que ya no vuelva a cometer estas infracciones porque podrían terminar generando incomodidad en todo el plantel.

Kevin Quevedo es una de las grandes figuras de Alianza Lima.

Números de Kevin Quevedo esta temporada

Esta temporada, Kevin Quevedo ha jugado 41 partidos con Alianza Lima entre la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Liga 1, siendo uno de los futbolistas blanquiazules que más presencia ha tenido este 2025. En esa cantidad de cotejos ha marcado un total de 9 goles y 9 asistencias, siendo el torneo internacional más importante de la Conmebol donde más tantos convirtió (4).

¿Cuál es el valor de Kevin Quevedo?

Actualmente, Kevin Quevedo tiene un valor de 750 mil euros en el mercado de transferencias y en los últimos meses ha elevado su precio en comparación de cuando llegó a La Victoria. Sin embargo, sigue sin ser su mejor cotización debido a que alcanzó los 900 mil euros en el 2019, cuando brillaba en Matute y poco después se fue al Goiás.