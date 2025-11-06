¿Guerrero o Barcos? La tajante respuesta de Juan Jayo sobre delantero de Alianza para el 2026: "Por..."

La sequía de títulos en Alianza Lima empieza a pasar factura y las exigencias de los hinchas empiezan a incrementar. Los blanquiazules necesitan aumentar su palmarés y para ello deben tomar la decisión de quedarse en el plantel con Paolo Guerrero o Hernán Barcos. Las actuaciones goleadoras de ambos ha servido para sacar adelante partidos importantes, pero la dirigencia tiene la última palabra.

En el mundo aliancista, el próximo año tiene que ser redondo en el torneo local, no solamente para evitar el tetracampeonato de Universitario, sino que también para regalar una alegría a su fiel hinchada. Además de los refuerzos, también se están definiendo quiénes continuarán en la institución.

Juan Jayo señala al delantero que debe fichar Alianza para el 2026

La prioridad de Alianza Lima radica en únicamente conseguir el campeonato de la temporada 2026, así como definir de una vez si se quedarán Paolo Guerrero o Hernán Barcos en el club. En ese sentido, Juan Jayo, exjugador histórico del equipo blanquiazul, señaló que la prioridad la tiene solamente uno.

"Muy aparte creo que ponemos en la balanza y hoy por hoy, Paolo está mejor eso sí", sostuvo en el programa de 'A presión'. Recordemos que Paolo Guerrero viene de una racha goleadora que serviría como prueba contundente del buen momento que está atravesando a sus 41 años.

Renovación de Hernán Barcos con Alianza Lima

A pesar de los rumores que han salido en referencia a su salida de Alianza Lima y posibles equipos interesados en ficharlo, Hernán Barcos señaló que su deseo es continuar en Alianza Lima y que tras el partido ante UTC definirá su futuro. "Vamos a sentarnos a conversar y esperar poder resolver", indicó.