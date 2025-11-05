Jayo critica a Alianza Lima por situación con Hernán Barcos y su renovación: "No está contento"

Alianza Lima está trabajando en lo que será la renovación de algunos jugadores del plantel para la siguiente temporada, mientras que algunos tendrían asegurada su continuidad, otros no tanto. Entre los nombres que figuran en el cierre de temporada está Hernán Barcos, goleador histórico del club de La Victoria que tantas alegrías le ha dado a los hinchas blanquiazules.

Hernán Barcos no ha titubeado al dejar claras sus intenciones de extender su contrato con Alianza Lima, pero es consciente de que la última palabra la tienen en el club. Por ahora, si situación no ha sido definida y su futuro en el fútbol peruano es incierto. En base a los rumores, Juan Jayo, histórico jugador del club de La Victoria, se pronunció al respecto.

Juan Jayo critica situación de Hernán Barcos en Alianza Lima

Durante la reciente edición del programa de 'A presión', Juan Jayo, exfutbolista de Alianza Lima, opinó sobre el momento que está viviendo Hernán Barcos en el club y la incertidumbre que se vive con respecto a su continuidad para la temporada 2026.

"Me deja un poco de duda lo de Barcos, cómo lo están manejando ahora. Que si firma, que no firma, 'vamos a esperar hasta el final, que te ofrezco algo' y que de repente él no está contento o no es lo que espera. Bueno, tendrían que definir un poco su futuro", señaló.

A diferencia de la situación de Hernán Barcos, lo que vive el entorno de Paolo Guerrero seria completamente diferente y es que al 'Depredador' solo le faltaría poner la firma para asegurar su lugar en el plantel para la temporada 2026 en Alianza Lima.