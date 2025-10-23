Jayo, ex Alianza Lima, dio dura opinión sobre el final de temporada de Universitario: "Desesperación"

Alianza Lima ha quedado fuera de toda posibilidad de competir por algún trofeo este 2025, pero aún así, unos de sus exjugadores dio fuerte opinión sobre Universitario. Juan Jayo fue tajante al calificar como "desesperación" todos los cambios realizados y que en esta oportunidad no le funcionó la confianza que mostró en partidos anteriores.

Universitario podría alejarse aún más de sus seguidores en la tabla con una victoria ante Sporting Cristal y dejar atrás a los celestes y también a Cusco FC. Tras la victoria ante Ayacucho con gol del 'Tunche' Rivera, los dirigidos por Jorge Fossati están a la espera de lo que será el encuentro contra los rimenses. En medio de la expectativa, Juan Jayo, histórico jugador de Alianza Lima, habló sobre el favoritismo de la 'U'.

Juan Jayo apunta contra Universitario antes de partido contra Cristal

Durante la reciente edición del programa 'A presión', Juan Jayo habló abiertamente sobre la situación de Universitario de Deportes y cómo llega ante Sporting Cristal tras haberse visto en aprietos por los jugadores de Huancayo.

"La 'U' es favorito, viene jugando con un plantel hace tres años y es favorito por lo que ha demostrado durante el año, lo sólido que es, físicamente está bien. Pero, sí me dejó un poquito de duda el último partido, en el cual al final, algo que no había visto, es la desesperación que tenían por ganar porque la 'U', en anteriores partidos que se le complicaba, ellos sentían que en cualquier momento hacían el gol y en este caso no. Hasta el mismo técnico sacó a los creadores de fútbol. Sí los vi un poco desesperado", señaló Jayo.

Universitario se enfrentará en un partido emocionante ante Sporting Cristal y luego visitará a ADT en Tarma. De conseguir una victoria frente a los celestes, Jorge Fossati y todo el plantel podría celebrar el 'tri' en el siguiente partido.