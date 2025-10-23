Gorosito recordó gol del 'Tunche' Rivera durante su renovación con Alianza: "La diferencia..."

Néstor Gorosito renovó contrato con Alianza Lima hasta fines de la temporada 2026. El estratega argentino se mostró contento en plena conferencia de prensa que se llevó a cabo en Matute. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes fue su mención a José 'Tunche' Rivera, quien viene de anotar un gol agónico para Universitario.

Resulta, que dentro de sus palabras sobre su sentir por seguir luciendo el buzo blanquiazul, manifestó que el Torneo Apertura lo perdieron por dos puntos sobre Universitario. Es por ello, que no olvida el clásico ante los cremas en Matute, en el que lo iban ganando por 1-0 y terminaron cediendo un empate que a la larga le costó el campeonato.

(VIDEO: L1 MAX)

Néstor Gorosito y sus palabras sobre José Rivera

El popular 'Pipo' manifestó en conferencia de prensa el gol de José Rivera que en término generales le hizo perder el Torneo Apertura. Estas palabras fueron en base a su análisis del por qué no lograron hacerse con este certamen para evitar el tricampeonato de los cremas. Es por ello, que espera trabajar arduamente con su comando técnico y mejorar esas falencias.

"El equipo dio la talla a nivel internacional. Debemos mejorar, principalmente, por lo hecho en este torneo. Porque en el torneo anterior fue la última pelota de Rivera en nuestra cancha en el último minuto con un jugador menos… contra la 'U'… ahí estuvo la diferencia de los dos puntos que nos sacó la 'U', por eso ellos terminaron primero. Debemos mejorar nosotros como cuerpo técnico y con el plantel que tengo, y excelentes jugadores", manifestó Néstor Gorosito.

Néstor Gorosito renueva con Alianza Lima por todo el 2026

Mediante esta conferencia de prensa, se confirmó que Néstor Gorosito seguirá en Alianza Lima por toda la temporada 2026. La directiva valora el trabajo hecho a nivel internacional, en el que destacaron al enfrentar a duros rivales en Copa Libertadores y Sudamericana. En palabras del 'Pipo' hay una deuda en la Liga 1, por lo que espera estar a la par de ambos certámenes.