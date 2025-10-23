- Hoy:
No solo fue Gorosito: Alianza Lima presentó nueva incorporación desde Brasil para el 2026
Alianza Lima no solo presentó la renovación de Néstor Gorosito, sino que también anunció una nueva incorporación que ilusiona a todos los hinchas de Matute,
En una conferencia de prensa, Alianza Lima presentó a Néstor Gorosito como su director técnico para la próxima temporada. Esto causó gran emoción en sus hinchas, quienes luego quedaron aún más sorprendidos al conocer la nueva incorporación que presentó el cuadro blanquiazul para todo el 2026. Recién llegada desde Brasil.
Como sabemos el año va llegando a su final y los íntimos saben que probablemente no salgan campeones de la Liga 1, por lo que tienen sus esperanzas centradas en la próxima campaña. Esto también va para sus hinchas, quienes piensan en todo lo que harán a lo largo del siguiente año y para hacer todo más ameno el club de sus amores impactó con una mega noticia.
Pensando en la comodidad del verano 2026, que está a la vuelta de la esquina, Alianza Lima indicó lo siguiente mediante sus redes sociales: "Presentamos el lanzamiento oficial de las sandalias de Alianza Lima con Rider, diseñadas para tu comodidad y orgullo aliancista". Esta marca es de origen brasileña, pero tiene sucursales en Perú, y debe estar en la colección de cualquier aficionado de La Victoria, ya que tiene distintivos del club.
Las nuevas sandalias de Alianza Lima.
Asimismo, desde Matute explicaron que las sandalias son un diseño oficial de Alianza Lima, poseen material resistente y liviano, y es ideal para días de descanso, sobre todo porque se viene temporada de calor en nuestro país. La noticia causó una enorme cantidad de comentarios entre los seguidores blanquiazules, aunque no todos fueron positivos.
¿Dónde comprar las sandalias Rider de Alianza Lima?
Este producto se encuentra disponible en la Tienda Blanquiazul Virtual y en las Tiendas Calimod Store de Lima, Trujillo, Arequipa, Ica, Lambayeque y Piura. Además, tienen un valor que ronda entre los 59.90 y 69.90 soles dependiendo el tipo de sandalias que elijas.
