Puma Carranza y su polémica burla a Gorosito por insinuar 'ayudas' a Universitario: "A llorar..."

Néstor Gorosito encendió la polémica de la semana durante el anuncio de su renovación con Alianza Lima, luego de referirse a la “justicia” en la Liga 1 e insinuar que Universitario recibe beneficios en la lucha por el título nacional, palabras que generaron múltiples reacciones. Una de las más contundentes llegó de parte del exjugador crema, José ‘Puma’ Carranza, quien no dudó en responderle con dureza y lanzar una polémica burla hacia el conjunto blanquiazul.

Puma Carranza y su polémica burla a Gorosito

El exfutbolista y referente de Universitario de Deportes, conocido por su estilo frontal y su lealtad inquebrantable al club, utilizó su espacio como panelista en el programa 'Trivu' para pronunciarse sobre la renovación de Néstor Gorosito con Alianza Lima y sus declaraciones contra la ‘U’.

Al respecto, con tono firme y cargado de ironía, el ‘Puma’ dejó entrever su felicidad por la continuidad de Gorosito, considerando que sería incluso beneficiosa para Universitario, ya que el rendimiento de los 'íntimos' ha estado muy por debajo de las expectativas y que la siguiente temporada ampliarán su ventaja.

Sin embargo, lo más picante de su intervención llegó cuando sus compañeros de panel también reclamaron pidiendo un sorteo de árbitros. Ante ello, el 'Puma' Carranza recordó los reclamos de Alianza Lima ante la justicia deportiva y dejó una frase cargada de sarcasmo y burla hacia los blanquiazules.

Video: Trivu

"Yo quiero que se quede 'Pipo' (Néstor Gorosito). Si ahorita tenemos 12 o 14 puntos de diferencia, el próximo año seguramente tendremos 18 o 20 de diferencia. Hay que sortear las mesas también. A llorar nomás. Hay que volver a la mesa", enfatizó.

Néstor Gorosito insinuó 'ayudas' a Univeristario

Durante el anuncio de su renovación, Néstor Gorosito fue consultado por si "la cancha está inclinada" y dejó en claro su postura asegurar que durante la competencia se han utilizado diversos criterios para impartir justicia, exigiendo igualdad de condiciones como con otros clubes, haciendo una clara alusión a Universitario.

"El club se ha manifestado públicamente. Nosotros también. Lo único que le pedimos es igualdad de condiciones. Si a uno le cobran una cosa, que lo cobren para todos de la misma forma. No pedimos ventajas, sino igualdad de condiciones. Han ocurrido situaciones que no le suceden a todos", fueron las palabras de Gorosito durante conferencian de prensa.