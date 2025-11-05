Hernán Barcos y su tajante postura sobre conseguir plaza de 'Perú 2' en la Libertadores: "No es..."

Equipos como Sporting Cristal, Melgar, Cusco FC y Alianza Lima sueñan con obtener directo para la clasificación a la fase de grupos de la Libertadores, pero para ello, deben ganar todos los partidos que restan y jugar los playoffs. Hernán Barcos, futbolista referente del club blanquiazul, habló sobre la posibilidad de llegar en la mejor posición posible para el próximo torneo internacional.

El año todavía no acaba para Alianza Lima y es que la gran hazaña en la Copa Sudamericana quedó atrás luego de también descuidar el campeonato local y llegar a los últimos meses sin títulos. Ahora, el equipo dirigido por Néstor Gorosito trabaja arduamente para clasificarse a la Copa Libertadores 2026 como 'Perú 2'; es decir, el subcampeón del Torneo Clausura 2025.

Hernán Barcos habla sobre el 'Perú 2' de Alianza Lima

Los próximos partidos de Alianza Lima definirán su posición en la tabla general y también a quién será su rival para los playoffs donde se defina lo que resta de temporada pensando en lo que será el 2026 para los de La Victoria.

Bajo esa premisa, Hernán Barcos fue claro al señalar que el objetivo del equipo es uno. "Hay que ganar los partidos que nos quedan, tratar de llegar a la liguilla de la mejor forma y ser Perú 2, que por lo menos no es tan malo", señaló.

¿Qué dijo Hernán Barcos acerca de su retiro del fútbol?

Antes del enfrentamiento ante Los Chankas, Hernán Barcos señaló que su futuro en Alianza Lima se estará definiendo tras el encuentro contra UTC y que la decisión final depende únicamente de la institución.

"Después del partido de UTC vamos a sentarnos a conversar y esperar poder resolver. La idea nuestra es esa (quedarse), nosotros estamos esperando a Alianza, que ellos decidan, de parte nuestra ya saben lo que queremos", explicó.