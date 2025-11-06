Alianza Lima vs Inter Miami de Messi: fecha, día, hora y estadio confirmado por la Noche Blanquiazul

Partido de ensueño para Alianza Lima de cara a su Noche Blanquiazul 2026. Y es que se confirmó su amistoso ante Inter Miami de Lionel Messi, quien hace poco estuvo enfrentando a Universitario en un cotejo de exhibición. En este caso, los blanquiazules recibirán al plantel de la 'Pulga' para la presentación oficial del nuevo plantel 'victoriano'.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Inter Miami?

Este partido amistoso por la Noche Blanquiazul 2026 entre Alianza Lima vs Inter Miami se juega el próximo sábado 24 de enero. Ambos elencos ya vienen agendando este choque internacional en el calendario, por lo que millones de aficionados estarán expectantes a estos 90 minutos.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026?

El encuentro entre Alianza Lima e Inter Miami de Lionel Messi iniciará a partir de las 20:00 horas locales (01:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 19:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia: 21:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 22:00 horas

Eso sí, queda aguardar la programación de Alianza Lima en caso haya actividades previo al inicio del partido ante Inter Miami. Se sabe que será la presentación oficial del plantel 2026 de los 'íntimos', por lo que habrá un evento previo al choque entre ambas escuadras.

Alianza Lima vs Inter Miami se enfrentarán en la Noche Blanquiazul 2026.

¿Dónde juega Alianza Lima vs Inter Miami?

Este compromiso se confirmó en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, en el distrito de La Victoria, Lima. Según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez de L1 MAX, toda la gestión entre directivas conllevó a que este amistoso por la Noche Blanquiazul 2026 se lleve a cabo en el recinto oficial de la institución 'íntimo'.