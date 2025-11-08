Exfigura de Alianza reveló su deseo de jugar para Universitario en 2026: "Me encanta ese lugar"

Alianza Lima y Universitario de Deportes tienen una rivalidad histórica en el fútbol peruano, pero esto no fue tomado en cuenta por un jugador que tuvo su pasado blanquiazul y ahora anhela ser parte del plantel del equipo crema el próximo año.

En medio de los rumores sobre los fichajes y renovaciones que hará Universitario para buscar el tetracampeonato, un exjugador de Alianza Lima no dudó en expresar su deseo de vestir los colores de la 'crema' y reforzar el plantel con su calidad futbolística. ¿De quién se trata?

Exjugador de Alianza Lima quiere jugar para Universitario

Gabriel Costa llegó a Universitario para ganar títulos y así fue. El futbolista uruguayo se consagró en el tricampeonato del equipo de Jorge Fossati y ahora busca renovar con el equipo. En caso de no conseguirlo, de todas maneras asegura que se siente feliz de haber sido parte de la historia de Universitario.

"Yo tengo contrato hasta 31 de diciembre, así que veremos si seguimos o nos tenemos que ir. Todavía no he conversado nada. Obviamente quiero quedarme, seguir, me encanta este lugar, momento, así que si es para quedarme lo haré y si no de verdad estaré agradecido", señaló.

(Video: Entre bolas)

Gabriel Costa recuerda su pasado en Alianza

'Gabi' Costa habló sobre su salida de Alianza Lima para fichar por el rival directo de los blanquiazules y destacó que se dio en el momento adecuado de su carrera tras tomar la decisión con su familiar. "De verdad siempre digo que me tocó estar en el momento exacto e indicado. Lo disfruté y obviamente fue una decisión familiar. En general obviamente que lo disfrutamos un montón", indicó.