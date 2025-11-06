- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Bolivia vs Italia
- Argentina vs Túnez
- Lista de convocados de Perú
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Campeón en Suiza y Alemania afirmó que jugará en Alianza Lima para la temporada 2026: "Contrato"
¡Atención! Destacado futbolista que ganó títulos en Suiza y Alemania dejó en claro que defenderá la camiseta de Alianza Lima para luchar por el título en el 2026.
Alianza Lima sabe que necesita reforzar su plantel para afrontar el 2026, año donde no solo jugará la Liga 1 sino también volverá a participar en la Copa Conmebol Libertadores. Bajo ese contexto, dentro de la planificación deportiva, es importante recordar que los blanquiazules contarán con un destacado futbolista de talla internacional, además de experiencia en clubes del extranjero y la selección peruana.
PUEDES VER: Manco lanzó fuerte postura sobre futbolista que suena en Universitario: "No se formó en Alianza"
Campeón en Suiza y Alemania jugará en Alianza Lima para la temporada 2026
Carlos Zambrano, viene siendo uno de los defensas con mayor jerarquía en la zaga del elenco grone. Su titularidad nadie la discute en el once de Néstor Gorosito, y precisamente tras regresar a Lima post triunfo 2-1 sobre Los Chankas, el 'Káiser', no dudó en confirmar que aún tiene contrato con el club y seguirá defendiendo la camiseta del 'equipo del pueblo' el próximo año.
Carlos Zambrano es titular en Alianza Lima esta temporada/Foto: X
"Yo tengo un año más de contrato, averigüen bien, hace tiempo lo he dicho, así que estoy tranquilo", respondió el 'León' Zambrano ante la pregunta de un periodista en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
(Video: Entre Bolas)
Carlos Zambrano fue campeón en Alemania y Suiza
Hay que recordar que, Carlos Zambrano posee varios títulos internacionales en su trayectoria profesional, dentro de los que destaca el haber sido campeón en Schalke 04 en la Copa de Alemania 2010-11 y con FC Basilea en la Copa Suiza 2018-19. Muy aparte de eso, el defensa sumó distinciones con PAOK Salónica de Grecia, y Boca Juniors, entre la Liga Profesional, Copa de la Liga, y Copa Argentina.
Carlos Zambrano jugó en Schalke 04 de Alemania
Carlos Zambrano y su presente en Alianza Lima esta temporada
Oficialmente, el 'Káiser' registra en su cuenta personal 32 partidos con Alianza Lima a nivel de Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2025. Hasta la fecha aún no tiene goles ni asistencias, pero sí un aproximado de 2655 minutos, los cuales evidencian su buen protagonismo con el equipo esta temporada
Valor en el mercado de Carlos Zambrano
Luego de la última actualización del prestigioso portal internacional Transfermarkt, se conoció que el experimentado zaguero alcanza una cotización de 200 mil euros en el mercado de pases a sus 36 años.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50