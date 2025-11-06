0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1
URGENTE
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

Campeón en Suiza y Alemania afirmó que jugará en Alianza Lima para la temporada 2026: "Contrato"

¡Atención! Destacado futbolista que ganó títulos en Suiza y Alemania dejó en claro que defenderá la camiseta de Alianza Lima para luchar por el título en el 2026.

Solange Banchon
Jugó en Suiza y Alemania y ahora confirmó que jugará en Alianza Lima para el 2026
Jugó en Suiza y Alemania y ahora confirmó que jugará en Alianza Lima para el 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima sabe que necesita reforzar su plantel para afrontar el 2026, año donde no solo jugará la Liga 1 sino también volverá a participar en la Copa Conmebol Libertadores. Bajo ese contexto, dentro de la planificación deportiva, es importante recordar que los blanquiazules contarán con un destacado futbolista de talla internacional, además de experiencia en clubes del extranjero y la selección peruana.

Reimond Manco y su sólida postura sobre ex Alianza Lima que suena en Universitario para 2026

PUEDES VER: Manco lanzó fuerte postura sobre futbolista que suena en Universitario: "No se formó en Alianza"

Campeón en Suiza y Alemania jugará en Alianza Lima para la temporada 2026

Carlos Zambrano, viene siendo uno de los defensas con mayor jerarquía en la zaga del elenco grone. Su titularidad nadie la discute en el once de Néstor Gorosito, y precisamente tras regresar a Lima post triunfo 2-1 sobre Los Chankas, el 'Káiser', no dudó en confirmar que aún tiene contrato con el club y seguirá defendiendo la camiseta del 'equipo del pueblo' el próximo año.

Carlos Zambrano

Carlos Zambrano es titular en Alianza Lima esta temporada/Foto: X

"Yo tengo un año más de contrato, averigüen bien, hace tiempo lo he dicho, así que estoy tranquilo", respondió el 'León' Zambrano ante la pregunta de un periodista en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

(Video: Entre Bolas)

Carlos Zambrano fue campeón en Alemania y Suiza

Hay que recordar que, Carlos Zambrano posee varios títulos internacionales en su trayectoria profesional, dentro de los que destaca el haber sido campeón en Schalke 04 en la Copa de Alemania 2010-11 y con FC Basilea en la Copa Suiza 2018-19. Muy aparte de eso, el defensa sumó distinciones con PAOK Salónica de Grecia, y Boca Juniors, entre la Liga Profesional, Copa de la Liga, y Copa Argentina.

Carlos Zambrano

Carlos Zambrano jugó en Schalke 04 de Alemania

Carlos Zambrano y su presente en Alianza Lima esta temporada

Oficialmente, el 'Káiser' registra en su cuenta personal 32 partidos con Alianza Lima a nivel de Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2025. Hasta la fecha aún no tiene goles ni asistencias, pero sí un aproximado de 2655 minutos, los cuales evidencian su buen protagonismo con el equipo esta temporada

Valor en el mercado de Carlos Zambrano

Luego de la última actualización del prestigioso portal internacional Transfermarkt, se conoció que el experimentado zaguero alcanza una cotización de 200 mil euros en el mercado de pases a sus 36 años.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. ¿Rechazó? Fabio Gruber deja imponente mensaje tras ser convocado a la selección peruana - FOTO

  2. Lista de convocados de Barreto para partidos amistosos de Perú contra Chile y Rusia

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano