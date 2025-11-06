Campeón en Suiza y Alemania afirmó que jugará en Alianza Lima para la temporada 2026: "Contrato"

Alianza Lima sabe que necesita reforzar su plantel para afrontar el 2026, año donde no solo jugará la Liga 1 sino también volverá a participar en la Copa Conmebol Libertadores. Bajo ese contexto, dentro de la planificación deportiva, es importante recordar que los blanquiazules contarán con un destacado futbolista de talla internacional, además de experiencia en clubes del extranjero y la selección peruana.

Campeón en Suiza y Alemania jugará en Alianza Lima para la temporada 2026

Carlos Zambrano, viene siendo uno de los defensas con mayor jerarquía en la zaga del elenco grone. Su titularidad nadie la discute en el once de Néstor Gorosito, y precisamente tras regresar a Lima post triunfo 2-1 sobre Los Chankas, el 'Káiser', no dudó en confirmar que aún tiene contrato con el club y seguirá defendiendo la camiseta del 'equipo del pueblo' el próximo año.

Carlos Zambrano es titular en Alianza Lima esta temporada/Foto: X

"Yo tengo un año más de contrato, averigüen bien, hace tiempo lo he dicho, así que estoy tranquilo", respondió el 'León' Zambrano ante la pregunta de un periodista en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

(Video: Entre Bolas)

Carlos Zambrano fue campeón en Alemania y Suiza

Hay que recordar que, Carlos Zambrano posee varios títulos internacionales en su trayectoria profesional, dentro de los que destaca el haber sido campeón en Schalke 04 en la Copa de Alemania 2010-11 y con FC Basilea en la Copa Suiza 2018-19. Muy aparte de eso, el defensa sumó distinciones con PAOK Salónica de Grecia, y Boca Juniors, entre la Liga Profesional, Copa de la Liga, y Copa Argentina.

Carlos Zambrano jugó en Schalke 04 de Alemania

Carlos Zambrano y su presente en Alianza Lima esta temporada

Oficialmente, el 'Káiser' registra en su cuenta personal 32 partidos con Alianza Lima a nivel de Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2025. Hasta la fecha aún no tiene goles ni asistencias, pero sí un aproximado de 2655 minutos, los cuales evidencian su buen protagonismo con el equipo esta temporada

Valor en el mercado de Carlos Zambrano

Luego de la última actualización del prestigioso portal internacional Transfermarkt, se conoció que el experimentado zaguero alcanza una cotización de 200 mil euros en el mercado de pases a sus 36 años.