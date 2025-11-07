0
Universitario vs Garcilaso por la Liga 1
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

¿Alianza Lima o Universitario? Miguel Trauco impacta a hinchas con fuerte revelación: "Mil veces"

El lateral Miguel Trauco fue consultado sobre qué club prefiere entre Alianza Lima o Universitario y su respuesta dejó atónitos a todos sus hinchas. ¿Qué dijo el 'Genio'?

Solange Banchon
Miguel Trauco sorprendió al elegir entre Alianza Lima o Universitario de Deportes
Miguel Trauco sorprendió al elegir entre Alianza Lima o Universitario de Deportes | Enfocados/Composición: Líbero
Miguel Trauco viene siendo uno de los futbolistas más importantes en el once titular de Alianza Lima. Tras su llegada a Matute esta temporada, el lateral dejó en claro que es todo un profesional, y ahora poco a poco se ha ido afianzando en el equipo de Néstor Gorosito tanto en la Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

Miguel Trauco impactó al elegir entre Alianza Lima o Universitario

Sin embargo, previo a su arribo a La Victoria, el 'Genio' se encontraba muy identificado con Universitario de Deportes, club donde jugó en el 2016. En ese sentido, tras ser invitado al programa 'Enfocados' que conduce Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el 'Mozo', fue consultado sobre cuál es el equipo que más prefiere y no dudó en responder que si le extienden su vínculo, entonces elige a los blanquiazules.

Miguel Trauco

Miguel Trauco es pieza clave en Alianza Lima esta temporada

"¿Alianza o la 'U'? Si me renuevan Alianza Lima mil veces. ¡Corazón!", manifestó Trauco. Es preciso recordar que, el exlateral de Flamengo de Brasil tiene contrato con el cuadro íntimo hasta finales del 2026, sin embargo, en más de una oportunidad ha expresado su deseo de seguir en la institución por las próximas temporadas.

Miguel Trauco y su presente en Alianza Lima esta temporada

El futbolista peruano de 33 años es pieza fundamental en el esquema del 'Pipo' Gorosito. De acuerdo a las estadísticas, registra 43 partidos con camiseta del elenco victoriano, considerando la Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2025. Asimismo, un aproximado de 3520 minutos.

Miguel Trauco: ¿en qué clubes ha jugado?

  • Unión Tarapoto
  • Unión Comercio
  • Universitario de Deportes
  • Flamengo
  • Saint Etienne
  • San José Earthquakes
  • Criciúma
  • Alianza Lima

¿Cuánto cuesta Miguel Trauco?

Según el portal especializado en la venta de jugadores en todo el mundo, Transfermarkt, Miguel Trauco permanece tasado en medio millón de euros en el mercado de pases, tras su presente deportivo con Alianza Lima.

