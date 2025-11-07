0
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025
Universitario vs Garcilaso por la Liga 1 2025

Con solo 1 jugador de Alianza y 2 de Universitario: los nuevos jugadores más caros de la Liga 1

Transfermarkt ha revelado su actualización del ranking de los jugadores más valiosos de la Liga 1. Dos futbolistas de Universitario, dos de Sporting Cristal y uno de Alianza Lima destacan en el top 5.

Luis Blancas
La nueva lista de jugadores más caros de la Liga 1
La nueva lista de jugadores más caros de la Liga 1
El prestigioso portal Transfermarkt ha actualizado el ranking de los jugadores más valiosos de la Liga 1. Lo sorprendente dentro del top 5 es que hay 2 jugadores de Universitario, 2 de Sporting Cristal y solo 1 de Alianza Lima. En esta nota, te presentamos a los futbolistas más valiosos del fútbol peruano.

Universitario de Deportes busca vender jugadores en caso llegué ofertas

Los nuevos jugadores más caros de la Liga 1

Con Universitario de Deportes campeón por tercera vez de la Liga 1 de forma consecutiva, la plataforma de fichajes llamada Transfermarkt actualizó su base de datos y reveló qué jugadores de la Liga 1 forman parte de la lista de los 5 futbolistas mejor pagados y con mayor valoración en el mercado.

liga 1

La nueva lista de los futbolistas más caros de la Liga 1.

Ocupando el primer puesto se encuentra el argentino y extremo derecho de Sporting Cristal, Santiago González, a quien el portal internacional de fichajes lo tasó en 1,80 millones de euros, lo que significa una caída en su valor, ya que anteriormente estaba en 2 millones.

Quienes sí tuvieron una gran alza en su valor de mercado son los jugadores de Universitario de Deportes: Jairo Concha y César Inga, que tras su gran temporada aumentaron a 1,60 millones y 1,50 millones de euros respectivamente.

Continuando con la lista, Luis Abram, defensa de Sporting Cristal, ya no vale los 2 millones que valía cuando llegó a mitad de año de 2025. Ahora su cotización está en 1,40 millones, siendo uno de los más bajos de su historia y todo es por no haber logrado el campeonato nacional.

Por último, Guillermo Enrique, lateral derecho de Alianza Lima, tuvo una baja de 1,40 millones a 1,30. La mala temporada en su club por Liga 1 y torneos internacionales han hecho que su valor en el mercado no se reduzca tanto, pero en lo concreto sí.

No olvides revisar tu agenda deportiva

