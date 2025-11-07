- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Garcilaso
- Sporting Cristal vs Cienciano
- Cusco vs Sport Boys
- Lista de convocados de Perú
- El Salvador vs Colombia
- Egipto vs Venezuela
- México vs Costa de Marfil
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Con solo 1 jugador de Alianza y 2 de Universitario: los nuevos jugadores más caros de la Liga 1
Transfermarkt ha revelado su actualización del ranking de los jugadores más valiosos de la Liga 1. Dos futbolistas de Universitario, dos de Sporting Cristal y uno de Alianza Lima destacan en el top 5.
El prestigioso portal Transfermarkt ha actualizado el ranking de los jugadores más valiosos de la Liga 1. Lo sorprendente dentro del top 5 es que hay 2 jugadores de Universitario, 2 de Sporting Cristal y solo 1 de Alianza Lima. En esta nota, te presentamos a los futbolistas más valiosos del fútbol peruano.
Los nuevos jugadores más caros de la Liga 1
Con Universitario de Deportes campeón por tercera vez de la Liga 1 de forma consecutiva, la plataforma de fichajes llamada Transfermarkt actualizó su base de datos y reveló qué jugadores de la Liga 1 forman parte de la lista de los 5 futbolistas mejor pagados y con mayor valoración en el mercado.
La nueva lista de los futbolistas más caros de la Liga 1.
Ocupando el primer puesto se encuentra el argentino y extremo derecho de Sporting Cristal, Santiago González, a quien el portal internacional de fichajes lo tasó en 1,80 millones de euros, lo que significa una caída en su valor, ya que anteriormente estaba en 2 millones.
Quienes sí tuvieron una gran alza en su valor de mercado son los jugadores de Universitario de Deportes: Jairo Concha y César Inga, que tras su gran temporada aumentaron a 1,60 millones y 1,50 millones de euros respectivamente.
Continuando con la lista, Luis Abram, defensa de Sporting Cristal, ya no vale los 2 millones que valía cuando llegó a mitad de año de 2025. Ahora su cotización está en 1,40 millones, siendo uno de los más bajos de su historia y todo es por no haber logrado el campeonato nacional.
Por último, Guillermo Enrique, lateral derecho de Alianza Lima, tuvo una baja de 1,40 millones a 1,30. La mala temporada en su club por Liga 1 y torneos internacionales han hecho que su valor en el mercado no se reduzca tanto, pero en lo concreto sí.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50