¿Desmantelan a Universitario? Filtran todas las ofertas que llegaron por sus jugadores

Universitario de Deportes es el actual tricampeón del fútbol y parte fundamental de este gran logro han sido sus jugadores de la plantilla. Por ello, no sería sorprendente que clubes del extranjero se interesen y envíen ofertas formales. Es por eso que el periodista Mauricio Loret de Mola reveló la cantidad que llegó al cuadro merengue.

PUEDES VER: Universitario se interesa en jugador de Cristal y va por el golpe en el mercado de fichajes

Universitario de Deportes no ha recibido ofertas formales por sus futbolistas en este 2025

A través de su programa llamado 'Desmarcados' por su canal 'D'Enganche', De Mola filtró cuántas ofertas formales llegaron a Universitario por los jugadores tras obtener el tricampeonato de la Liga 1 y llegar hasta octavos de final de la Copa Libertadores.

Video: D'Enganche

"Hoy hablé con personas de la 'U'. Me informaron que están dispuestos a vender jugadores en caso de que reciban ofertas por ellos. La salida de algunos no les preocupa en lo más mínimo. Hasta el momento, no ha llegado ninguna oferta", expresó.

La información proporcionada por Mauricio de Mola es que, a pesar de haberse coronado campeón nacional, no ha recibido ninguna oferta formal por los futbolistas de Universitario.

Sin embargo, entienden que si llega alguno, están dispuestos a venderlos, ya que la transferencia de un futbolista a otro club no logra cambiar el objetivo que tienen hacia la temporada 2026.

"En el caso de Ureña, a quien le queda un año más de contrato en la 'U', entiendo que desde el club no se le ha tratado de la misma manera que a otros futbolistas en una situación similar. A esos jugadores se les ha prolongado el vínculo, incluso nacionalizado", añadió.

El periodista Mauricio Loret de Mola expresó su opinión sobre la gestión de la renovación de contrato de Rodrigo Ureña por parte de Universitario de Deportes, ya que hasta el momento no han abordado ese tema entre el jugador y el club.

Es importante manifestar que el cuadro merengue ya realizó las renovaciones correspondientes con ciertos jugadores del club, con el fin de que, en caso de que llegue una oferta y cumplan con los requisitos necesarios, estos mismos serán vendidos hacia el 2026.