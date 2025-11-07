Sport Boys buscar fichar a importante jugador de Alianza Lima para el 2026: "Lo recontra quieren"

Incluso sin haber terminado el Clausura 2025, los jugadores más importantes de Alianza Lima podría tener su futuro fuera del club Íntimo. La poca presencia como titular sería uno de los puntos claves para que este futbolista decida irse y empezar el año en Sport Boys.

Alianza Lima tiene claro que para la temporada 2026 debe luchar al máximo para conseguir el campeonato local y sumar un nuevo trofeo en su palmarés, además de evitar el tetracampeonato de Universitario. Sin embargo, los blanquiazules podrían quedarse sin una de las figuras de sus últimos partidos y que hasta hace poco se mantenía en la banca de suplentes.

Sport Boys muestra interés por jugador de Alianza Lima

Los pocos minutos que jugó Jesús Castillo en Alianza Lima han hecho que el nombre del jugador suene en la órbita de otros clubes, pero sus últimas actuaciones con la camiseta blanquiazul demuestran que siempre estuvo listo para ser titular y ser uno de los pilares del equipo en partidos importantes en el mediocampo.

En medio de su futuro sobre si seguirá en Alianza Lima o no, el periodista Gustavo Peralta reveló que desde Sport Boys le han abierto las puertas para recibirlo y que se ponga la 'rosada' en el 2026.

"Hace un mes han aparecido opciones para él seguramente, para préstamo, para pedir su fichaje. Boys lo recontra quieren, Jorge Espejo le ha dicho 'ven', le ha abierto las puertas. Ahora que termina jugando, no sé si Alianza lo va a soltar, él tiene contrato. Sería loco soltar a un jugador que viene rindiendo a pesar de no haber jugado tanto tiempo y que ha demostrado ser un buen suplente. Siempre está, es un elemento positivo. Vería muy raro que lo suelten", señaló Peralta en el programa de L1 MAX.

El contrato de Jesús Castillo con Alianza Lima es hasta finales de 2026, pero el poder de convencimiento y beneficios que le ofrezca Jorge Espejo, actual director deportivo de Sport Boys, podría ser crucial en la decisión final del jugador.

¿Cuánto vale Jesús Castillo?

El valor actual del futbolista Jesús Castillo en el mercado de fichajes es de 450 mil euros, según el portal de Transfermarket. Castillo inició su carrera en la Academia Cantolao y en el 2023 fichó por Alianza Lima.