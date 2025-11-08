¿Despedida? Pieza clave de Alianza Lima deja duro mensaje al cierre del 2025: "Agradezco..."

A lo largo de la temporada, Alianza Lima ha sido uno de los clubes que ha sufrido un sinfín de lesiones en los jugadores de su primer equipo. No solo afectaron en la Liga 1, sino en los certámenes internacionales como Libertadores y Sudamericana. Sin embargo, ahora esta tendencia llegó al plantel femenino, quien está a puertas de afrontar la gran final del Torneo Clausura ante Universitario de Deportes.

En esta ocasión, una de las más afectadas fue la delantera brasileña Annaysa Silva, quien sufrió la ruptura de ligamentos de la rodilla izquierda. No solo debe hacer un trabajo de recuperación en los siguientes meses, sino que debe ser intervenida quirúrgicamente para lamento de su carrera profesional.

De esta manera, la atacante blanquiazul se pierde lo que resta de la temporada 2025, a puertas de la gran final del Torneo Clausura. Este momento complicado para Silva forzó a que envíe un sentido mensaje para decir adiós a este año deportivo. Agradeció a todos los involucrados en la entidad 'íntima', y espera volver en su mejor versión cuando tenga el alta médica.

"Después de los exámenes, se ha confirmado que voy a necesitar cirugía, lo que me mantendrá fuera del césped por un tiempo. No es fácil lidiar con ello en este momento, pero mantengo la fe y la fuerza para volver aún más preparado. Agradezco de corazón al club, a mis compañeros, a mi familia y amigos por todo el apoyo y cariño que he recibido. Los mensajes y el derramamiento de afecto de los últimos días han sido tan importantes y me han dado aún más motivación para afrontar este proceso de recuperación. Seguiré adelante, de seguro volveré más fuerte!", manifestó en redes sociales.

Annaysa Silva se despide de la temporada 2025 con Alianza Lima.

Alianza Lima Femenino sufre tres bajas para la final ante Universitario

A través de redes sociales, Alianza Lima Femenino confirmó tres bajas para el choque ante Universitario. Una de ellas es la mencionado brasileña Annaysa Silva, mientras que las otras dos futbolistas son Grecia Robles y Birka Ruiz.

Annaysa Silva: Desgarro de ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda. La deportista será intervenida quirúrgicamente en los próximos días.

Birka Ruiz: Post operada de tenorrafia de tendón de Aquiles izquierdo. La deportista está en etapa inicial de proceso de recuperación.

Grecia Robles: Post operada de plastia de ligamento cruzados anterior de rodilla derecha. La deportista está en etapa final de proceso de recuperación.