Alianza Lima y su mensaje previo a la celebración de Universitario por su tricampeonato

Universitario de Deportes enfrentó a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, en un partido que para los cremas fue totalmente intrascendente porque ya son tricampeones de la Liga 1 y únicamente esperaron a que acabe para ser premiados y celebrar merecidamente. Previo al encuentro, Alianza Lima publicó un fuerte mensaje mediante sus redes sociales.

Como sabemos, blanquiazules y merengues son rivales máximos a lo largo de la historia, disputándose cada año el sobrenombre del 'más grande' del fútbol peruano. Por ello, siempre que uno de los dos levanta un título los ojos se posan sobre el 'compadre', con el objetivo de ver su reacción. Sin embargo, en esta ocasión el plantel masculino no fue el que se pronunció, sino el femenino.

Resulta que, previo a la final del Torneo Clausura entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, el elenco de La Victoria sorprendió con un mensaje en su cuenta oficial de 'X'. "Ya arrancamos la venta general. Adquiere el combo blanquiazul y apoya a nuestros equipos", precisó el club, señalando que ya pueden comprar las entradas para el partido de vuelta que se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima y la venta para los partidos con UTC (masculino) y Universitatio (femenino).

Como sabemos, blanquiazules y cremas se enfrentarán en la definición del Torneo Clausura a partidos de ida y vuelta. El primero será en Campo Mar y el segundo en Matute, aunque el cuadro merengue tiene mayor presión debido a que si las íntimas salen campeonas se proclamarán bicampeonas de la Liga Femenina 2025 oficialmente, y además clasificarán tanto a la Copa Libertadores del 2026 como 2027.

¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Lima?

El partido en Campo Mar 'U' entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima por la ida de la final del Torneo Clausura será este domingo 9 de noviembre desde las 15.00 horas de Perú. El duelo de la Liga Femenina será mediante la señal de Movistar Deportes o Movistar Play.