La triste escena de Sebastián Britos en tribuna al perderse la foto del tricampeonato - VIDEO

Universitario y Deportivo Garcilaso se enfrentan por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025, siendo un partido especial para la ‘U’ que celebra su obtención del tricampeonato en casa. Sebastián Britos, quien no pudo ser parte de este encuentro, fue captado en una llamativa escena desde una de las tribunas del Estadio Monumental.

PUEDES VER: Universitario cuenta con delantero que alcanzó su valor más alto e ilusiona a hinchas para 2026

Como se recuerda, el guardameta uruguayo fue expulsado en el compromiso frente a ADT en Tarma donde se logró el título nacional. Dicho cotejo disputado la jornada anterior tuvo al portero de la ‘U’ protagonizando un particular momento con el árbitro Kevin Ortega, quien terminó mostrándole la tarjeta roja en los minutos finales.

Sebastián Britos fue el gran ausente en el Universitario vs Garcilaso

De esta manera, Sebastián Britos no pudo estar en el campo ante Deportivo Garcilaso, incluso en una de las fotos del recuerdo que se tomó todo el plantel crema previo al partido. En ese contexto, una de las cámaras de GolPerú, canal encargado de transmitir el encuentro, captó al guardameta desde la tribuna.

“Cómo debe haberle dolido a (Sebastián) Britos no el no jugar el partido, sino la foto histórica del todo el plantel el día que les dieron el premio”, dijo el comentarista deportivo Alberto Beingolea. Cabe resaltar que dicha fotografía no fue tras recibir el trofeo, sino una con todos los jugadores merengues antes de que empiece el cotejo y la celebración.