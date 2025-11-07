Universitario cuenta con delantero que alcanzó su valor más alto e ilusiona a hinchas para 2026

Universitario de Deportes inició el 2025 enfocado en lograr todos los objetivos, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Tras la obtención del título nacional por tercer año consecutivo, que significó el tricampeonato, el cuadro crema ya planifica lo que será la lucha por el ‘Tetra’ el 2026.

Conscientes que para conseguir la meta necesita de importantes figuras en el terreno de juego, la ‘U’ comenzará con las renovaciones, salidas e incorporaciones de futbolistas. Precisamente, una figura que ilusiona a los hinchas merengues llamó la atención al alcanzar su valor más alto en su historia.

Universitario y una figura que ilusiona a la hinchada el 2026

Según información del portal internacional Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, se trata de Álex Valera quien creció en el mercado vistiendo la camiseta de Universitario, convirtiéndose en el goleador.

La publicación actualizada recientemente revela que el delantero peruano se cotiza en 1,00 mill. €, una cifra importante que llega con la obtención del tricampeonato de la ‘U’. Como era de esperarse, la noticia generó la ilusión de los aficionados que esperan que pueda seguir haciendo goles en la próxima temporada, buscando el ‘Tetra’.

Cabe mencionar que Álex Valera volvió a la ‘U’ en enero del 2023 tras un breve paso por Al Fateh de la Primera División de Arabia Saudita. Luego de una gran campaña en dicho año, en la que salieron campeones venciendo en la final a Alianza Lima, la dirigencia crema decidió extender el vínculo a inicios del 2024 hasta fines del 2026.

¿Qué dijo Álex Valera sobre su continuidad en Universitario el 2026?

“La renovación todavía se ve más adelante. Cómo él (Álvaro Barco) lo dijo, eso se ve a fin de año. Por mi parte, quisiera quedarme toda la vida, pero también creo que depende de lo que ellos busquen para el club más adelante, si estoy en sus planes o no. Eso se verá después, ahorita estoy enfocado en el partido de mañana", declaró a los medios días previos del partido frente a ADT en Tarma.